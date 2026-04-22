بتاكلها كل يوم من غير ما تحس.. أطعمة شائعة قد تكون السبب الخفي وراء التوتر والقلق

في الوقت الذي يربط فيه الكثيرون التوتر والقلق بالضغوط النفسية فقط، تكشف دراسات حديثة في علم التغذية أن نوعية الطعام التي نتناولها يوميًا قد تلعب دورًا مباشرًا في زيادة الشعور بالتوتر أو تهدئة الأعصاب.

أطعمة شائعة قد تكون السبب الخفي وراء التوتر والقلق

ويؤكد خبير التغذية ونحت القوام أحمد صبري من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن بعض الأطعمة الشائعة التي يعتمد عليها كثير من الأشخاص بشكل يومي قد تؤثر على توازن الهرمونات في الجسم، خصوصًا هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، مما ينعكس على الحالة النفسية والمزاج العام.

أولاً: الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة

تُعد الوجبات السريعة مثل البرجر، البطاطس المقلية، واللحوم المصنعة من أكثر الأطعمة ارتباطًا بزيادة التوتر.

ويعود ذلك إلى احتوائها على:

نسب عالية من الدهون المشبعة

مواد حافظة وإضافات صناعية

كميات كبيرة من الصوديوم

هذه المكونات قد تؤدي إلى اضطراب في الجهاز العصبي، وتزيد من الشعور بالإجهاد والتوتر مع الوقت.

ثانيًا: السكريات والحلويات

تناول السكريات بكثرة يمنح الجسم طاقة سريعة لكنها سرعان ما تنخفض بشكل مفاجئ، مما يؤدي إلى:

تقلبات مزاجية حادة

شعور بالقلق بعد فترة قصيرة من تناولها

زيادة الرغبة في تناول المزيد من السكر

ويحذر الأطباء من أن الإفراط في السكر قد يرهق الغدد المسؤولة عن تنظيم الطاقة في الجسم، مما يضاعف الشعور بالتوتر.

ثالثًا: الكافيين الزائد القهوة ومشروبات الطاقة

رغم أن القهوة مشروب يومي مفضل لدى الملايين، إلا أن الإفراط في الكافيين قد يؤدي إلى:

زيادة ضربات القلب

صعوبة في النوم

شعور بالعصبية والتوتر

كما أن مشروبات الطاقة تحتوي على جرعات عالية من الكافيين والسكر، ما يجعل تأثيرها على الجهاز العصبي أقوى وأكثر حدة.

رابعًا: الأطعمة المقلية والدهنية

الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والمقلية قد تؤثر على الدماغ بشكل غير مباشر، حيث ترتبط الدراسات بين تناولها بكثرة وبين:

انخفاض جودة النوم

زيادة الالتهابات في الجسم

اضطراب الحالة المزاجية

ومع الوقت، قد يشعر الشخص بإرهاق نفسي دون سبب واضح.

خامسًا: الملح الزائد والأطعمة المالحة

الإفراط في تناول الأطعمة المالحة مثل المخللات والوجبات الجاهزة قد يؤدي إلى:

اضطراب في ضغط الدم

زيادة احتباس السوائل

شعور بالتوتر الجسدي الذي ينعكس على الحالة النفسية

ويشير الخبراء إلى أن الجسم عندما يكون في حالة إجهاد داخلي، ينعكس ذلك مباشرة على الدماغ والمزاج.

كيف يؤثر الطعام على التوتر؟

يوضح أخصائيو التغذية أن العلاقة بين الطعام والمزاج تمر عبر الدماغ، حيث تؤثر بعض الأطعمة على إفراز هرمونات مثل:

السيروتونين هرمون السعادة

الكورتيزول هرمون التوتر

وعند اختلال هذا التوازن، يشعر الإنسان بالقلق أو العصبية أو حتى الاكتئاب الخفيف.

كيف تحمي نفسك؟

ينصح الخبراء باتباع بعض العادات الغذائية لتقليل التوتر، مثل: