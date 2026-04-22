بتاكلها كل يوم من غير ما تحس.. أطعمة شائعة قد تكون السبب الخفي وراء التوتر والقلق

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

أطعمة شائعة قد تكون السبب الخفي وراء التوتر والقلق

أسماء عبد الحفيظ

في الوقت الذي يربط فيه الكثيرون التوتر والقلق بالضغوط النفسية فقط، تكشف دراسات حديثة في علم التغذية أن نوعية الطعام التي نتناولها يوميًا قد تلعب دورًا مباشرًا في زيادة الشعور بالتوتر أو تهدئة الأعصاب.

ويؤكد خبير التغذية ونحت القوام أحمد صبري من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن بعض الأطعمة الشائعة التي يعتمد عليها كثير من الأشخاص بشكل يومي قد تؤثر على توازن الهرمونات في الجسم، خصوصًا هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، مما ينعكس على الحالة النفسية والمزاج العام.

أولاً: الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة

تُعد الوجبات السريعة مثل البرجر، البطاطس المقلية، واللحوم المصنعة من أكثر الأطعمة ارتباطًا بزيادة التوتر.

ويعود ذلك إلى احتوائها على:

  • نسب عالية من الدهون المشبعة
  • مواد حافظة وإضافات صناعية
  • كميات كبيرة من الصوديوم

هذه المكونات قد تؤدي إلى اضطراب في الجهاز العصبي، وتزيد من الشعور بالإجهاد والتوتر مع الوقت.

 ثانيًا: السكريات والحلويات

تناول السكريات بكثرة يمنح الجسم طاقة سريعة لكنها سرعان ما تنخفض بشكل مفاجئ، مما يؤدي إلى:

تقلبات مزاجية حادة
شعور بالقلق بعد فترة قصيرة من تناولها
زيادة الرغبة في تناول المزيد من السكر

ويحذر الأطباء من أن الإفراط في السكر قد يرهق الغدد المسؤولة عن تنظيم الطاقة في الجسم، مما يضاعف الشعور بالتوتر.

ثالثًا: الكافيين الزائد القهوة ومشروبات الطاقة

رغم أن القهوة مشروب يومي مفضل لدى الملايين، إلا أن الإفراط في الكافيين قد يؤدي إلى:

زيادة ضربات القلب
صعوبة في النوم
شعور بالعصبية والتوتر

كما أن مشروبات الطاقة تحتوي على جرعات عالية من الكافيين والسكر، ما يجعل تأثيرها على الجهاز العصبي أقوى وأكثر حدة.

 رابعًا: الأطعمة المقلية والدهنية

الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والمقلية قد تؤثر على الدماغ بشكل غير مباشر، حيث ترتبط الدراسات بين تناولها بكثرة وبين:

انخفاض جودة النوم
زيادة الالتهابات في الجسم
اضطراب الحالة المزاجية

ومع الوقت، قد يشعر الشخص بإرهاق نفسي دون سبب واضح.

خامسًا: الملح الزائد والأطعمة المالحة

الإفراط في تناول الأطعمة المالحة مثل المخللات والوجبات الجاهزة قد يؤدي إلى:

اضطراب في ضغط الدم
زيادة احتباس السوائل
شعور بالتوتر الجسدي الذي ينعكس على الحالة النفسية

ويشير الخبراء إلى أن الجسم عندما يكون في حالة إجهاد داخلي، ينعكس ذلك مباشرة على الدماغ والمزاج.

 كيف يؤثر الطعام على التوتر؟

يوضح أخصائيو التغذية أن العلاقة بين الطعام والمزاج تمر عبر الدماغ، حيث تؤثر بعض الأطعمة على إفراز هرمونات مثل:

السيروتونين هرمون السعادة
الكورتيزول هرمون التوتر

وعند اختلال هذا التوازن، يشعر الإنسان بالقلق أو العصبية أو حتى الاكتئاب الخفيف.

كيف تحمي نفسك؟

ينصح الخبراء باتباع بعض العادات الغذائية لتقليل التوتر، مثل:

  • تقليل الأطعمة المصنعة
  • تناول الخضروات والفواكه الطازجة
  • شرب كميات كافية من الماء
  • تقليل الكافيين تدريجيًا
  • تناول أطعمة غنية بالمغنيسيوم مثل المكسرات
أطعمة شائعة قد تكون السبب الخفي وراء التوتر والقلق السبب الخفي وراء التوتر والقلق الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة السكريات والحلويات السكر مشروبات الطاقة توازن الهرمونات الكورتيزول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تحويل طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات إلى "مدارس حكومية عربي"..قرار عاجل الآن

التمثال

العثور على تمثال أثري ضخم بموقع "تل فرعون" بالشرقية

تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هل يستمر قرار الغلق لـ 11 مساءً؟ .. موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هاني شاكر

ادعوا له.. تطورات جديدة بشأن حالة الفنان هاني شاكر.. فيديو

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في 17 بنكا بختام تعاملات اليوم

زيزو

قنبلة زيزو تهز الزمالك.. 82 مليون في مهب الجدل وقرار مخفي يشعل الصراع .. اعرف القصة كاملة

وفاة مدرس في المنوفية

وفاة معلم شاب بأزمة قلبية تثير الحزن في المنوفية

مجلس الوزراء

الوزراء يوافق على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين

ترشيحاتنا

الكلى

يحمي الكلى وينقص الوزن.. عصير صيفي يعالج أمراضا خطيرة

سلس البول

أعراض سلس البول وسبب عدم القدرة على التحكم فيه

علاج الصداع بدون أدوية

صداع الصباح يفسد يومك؟ خبيرة تكشف أسباب مفاجئة وطرق التخلص منه بدون أدوية

الأسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية

الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية

بي إم دبليو الفئة السابعة 2027 الفيس ليفت.. رفاهية أكثر بلمسة مستقبلية

BMW 7
BMW 7
BMW 7

سلاح سرى لصحتك.. تعرف على فوائد لحم الحمام

تضامن الشرقية تقيم معرضا لتوزيع ملابس جديدة بالمجان في قرى الحسينية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

المزيد