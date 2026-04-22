تحويل طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات إلى "مدارس حكومية عربي"..قرار عاجل الآن

أصدرت المدارس الرسمية لغات على صفحاتها الرسمية على فيس بوك ، تنبيها عاجلا للطلاب غير المسددين لـ المصروفات الدراسية 2026

حيث قالت المدارس على صفحاتها الرسمية : بناءً على تعليمات وزارة التربية والتعليم، يرجى الإلتزام بسرعة سداد المصروفات الدراسية المتأخرة، وذلك لتجنب الإجراءات القانونية الصارمة التي سيتم اتخاذها.

وأوضحت المدارس أن الإجراءات المتبعة في حال عدم سداد المصروفات الدراسية تتمثل في :

حجب نتيجة الطالب فوراً.

إعداد كشوف بأسماء الطلاب غير المسددين و إرسالها للشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم .

التحويل الإجباري للطالب من المدارس اللغات إلى مدارس "الحكومة العربي" مع بداية العام الجديد .

وأضافت المدارس الرسمية لغات أنه بخصوص الفئات المعفاة ، فيجب على جميع الفئات المستحقة للإعفاء تقديم المستندات الرسمية التي تثبت ذلك فوراً ، مشددة على أن الإعفاء يشمل المصروفات الدراسية فقط، ولا يوجد أي إعفاء من مصروفات الكتب المدرسية؛ لذا يجب سداد قيمتها لضمان استقرار وضع الطالب.

وكانت قد حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل بشأن سداد مصروفات المدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات مؤكدة ما يلي :