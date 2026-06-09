طريقة عمل ورق العنب بالدجاج بطعم شهي

يعد ورق العنب بالدجاج من الأكلات الشهية التى يمكن تقديمها على مائدة السفرة كوجبة رئيسية بسعر أقل من اللحوم.

نعرض لكم طريقة عمل ورق العنب بالدجاج من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير

● ورق عنب ملفوف جاهز

● دبس رمان

● رمان حب

● صدور دجاج استربس

● ملح

● فلفل أسود

● ماء بصل

● سماق

● جزر شرائح

● بصل شرائح

● طماطم شرائح

طريقة عمل ورق العنب بالدجاج



تبلي صدور الدجاج بماء البصل والملح والفلفل الأسود ودبس الرمان والسماق واتركيها قليلا في الثلاجة.

شوحي الخضار في طاسة بها سمنة على النار ثم ضعي ورق العنب في نفس الوعاء وضعي عليه المرقة مع دبس الرمان والليمون والثوم وغطيه حتى تمام النضج و بالهنا والشفا.