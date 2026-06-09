ماذا يحدث عند وضع الهاتف المحمول تحت المخدة

يعتقد عدد كبير من الأشخاص أن وضع الهاتف المحمول تحت الوسادة يسبب السرطان .. فما الحقيقة؟

كشف دكتور فلاديمير إيفاشكوف،أخصائي الأورام، أن وضع الهاتف المحمول تحت الوسادة أثناء النوم لايزيد من احتمال الإصابة بالسرطان كما يعتقد كثيرون.





ووفقا لموقع gazeta أكد الطبيب أن وضع الهاتف المحمول تحت الوسادة أثناء النوم آمن تماما، موضحا أن العادات غير الصحية مثل التدخين هى العوامل الحقيقية المسببة لمرض السرطان،.

وكشف أن السبب فى انتشار هذه الاعتقاد بشكل واسع هو أن البعض يميل إلى ربط الإصابة بمرض السرطان بعوامل أقل خطورة مثل الأجهزة الإلكترونية أو تقنيات الاتصال الحديثة وشبكات الجيل الخامس.

وكشفت الدكتورة تاتيانا لابينا،أخصائية النوم، أن الأرق يعد من أبرز مؤشرات الإفراط في استخدام الأجهزة الإلكترونية كما أن الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات يثبط إنتاج هرمون الميلاتونين ويؤثر على إيقاع النوم الطبيعي مما يؤدي لنوم متقطع وسطحي.

وأضافت أن التعرض المستمر للإشعارات والاهتزازات والأصوات الصادرة عن الهاتف المحمول قد يحفز الجهاز العصبي على حالة من الاستنفار مما يمنع الاسترخاء ويؤثر سلبا على جودة النوم.