قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيانات ملاحية : صادرات السعودية من وقود الطائرات إلى أوروبا تتجاوز مستويات ما قبل إغلاق هرمز
منع جماهير .. تعليق ناري من أحمد موسى عن سوء تنظيم مونديال الولايات المتحدة
هل تشتري الآن أم تنتظر؟ توقعات أسعار الدواجن الأيام المقبلة
البيض بـ 65 جنيها في المزرعة.. اتحاد منتجي الدواجن: لا دور لأي سمسار في تحديد الأسعار
زيلينسكي : لن نقبل اتفاقات سلام مع روسيا بدون مشاركتنا
اتحاد منتجي الدواجن: المصريون يستهلكون 5 ملايين فرخة و40 مليون بيضة يوميا
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الكونغو الديمقراطية غدا لبحث تعزيز العلاقات الثنائية
أنطونيو تاياني : تصريحات بن غفير بشأن إيطاليا غير مقبولة .. ولا تليق بوزير
هل يجوز قراءة آيات طويلة في الصلاة أم الأفضل القصيرة؟.. أمين الإفتاء يجيب
مقبرة إيرانية للطيران الأمريكي.. خسائر جوية فادحة لواشنطن بعد نكبة الأباتشي | تقرير
مواعيد مباريات مصر في كأس العالم 2026
كامل الوزير : ممر تجاري عربي شمالي وآخر جنوبي .. والقطار السريع يصل سفاجا 2028
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث عند وضع الهاتف المحمول تحت المخدة

الهاتف المحمول
الهاتف المحمول
اسماء محمد

يعتقد عدد كبير من الأشخاص أن وضع الهاتف المحمول تحت الوسادة يسبب السرطان .. فما الحقيقة؟

كشف دكتور فلاديمير إيفاشكوف،أخصائي الأورام، أن وضع الهاتف المحمول تحت الوسادة أثناء النوم لايزيد من احتمال الإصابة بالسرطان كما يعتقد كثيرون.



ووفقا لموقع gazeta أكد الطبيب أن وضع الهاتف المحمول تحت الوسادة أثناء النوم آمن تماما، موضحا أن العادات غير الصحية مثل التدخين هى العوامل الحقيقية المسببة لمرض السرطان،.

وكشف أن السبب فى انتشار هذه الاعتقاد بشكل واسع هو أن البعض يميل إلى ربط الإصابة بمرض السرطان بعوامل أقل خطورة مثل الأجهزة الإلكترونية أو تقنيات الاتصال الحديثة وشبكات الجيل الخامس.

وكشفت الدكتورة تاتيانا لابينا،أخصائية النوم، أن الأرق يعد من أبرز مؤشرات الإفراط في استخدام الأجهزة الإلكترونية كما أن الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات يثبط إنتاج هرمون الميلاتونين ويؤثر على إيقاع النوم الطبيعي مما يؤدي لنوم متقطع وسطحي.

وأضافت أن التعرض المستمر للإشعارات والاهتزازات والأصوات الصادرة عن الهاتف المحمول قد يحفز الجهاز العصبي على حالة من الاستنفار مما يمنع الاسترخاء ويؤثر سلبا على جودة النوم.

الموبايل الهاتف المحمول الأورام السرطان تحت الوسادة أثناء النوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا والزمالك

رفع إيقاف القيد | فيفا يعلن مفاجأة سارة في أزمة الزمالك

الذهب

إلحق اشتري قبل ما يغلى.. شعبة الذهب تعلن المتوقع بشأن الأسعار

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة.. كم يصل سعر التذكرة؟

سعر الريال السعودي اليوم

يواصل الهبوط.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

اتهامات جديدة تهز ملف إبستين.. مساعدته السابقة تروي تفاصيل صادمة لأول مرة

اتهامات جديدة تهز ملف إبستين.. مساعدته السابقة تروي تفاصيل صادمة لأول مرة

كنترولات الشهادة الإعدادية 2026

20 صورة ترصد إنتظام أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية في الكنترولات

مشغولات ذهبية

انهيار تاريخي.. أسعار الذهب تواصل النزيف وعيار 21 يتراجع بقوة

اسعار البيض اليوم

بعد انخفاض سعره.. أفضل طريقة لتخزين البيض فترة طويلة

ترشيحاتنا

المحمول

شكاوى من رسوم مفاجئة على أجهزة المحمول القديمة.. اتبع هذه الخطوات

المياه

قطع المياه 6 ساعات عن الجيزة اليوم.. اعرف الأسباب وموعد العودة

سعر البيض اليوم

فرصتك للشراء.. سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

بالصور

ليلى علوي تساعد بيومي فؤاد في البحث عن ابنه .. صور جديدة من فيلم ابن مين فيهم؟

ابن مين فيهم
ابن مين فيهم
ابن مين فيهم

ماذا يحدث للمخ عند التعرض للقلق المزمن؟.. يحوّله إلى إدمان خفي

القلق المزمن
القلق المزمن
القلق المزمن

تنظيف الكلى طبيعيًا.. طرق فعالة وأطعمة تقلل خطر الحصوات وتحسن وظائفها

هل تحتاج الكلى إلى "تنظيف" فعلاً؟
هل تحتاج الكلى إلى "تنظيف" فعلاً؟
هل تحتاج الكلى إلى "تنظيف" فعلاً؟

طريقة عمل الشطيطة الحارة بالباذنجان المشوي .. مقبلات بطعم لا يقاوم

طريقة عمل الشطيطة الحارة بالباذنجان المشوي
طريقة عمل الشطيطة الحارة بالباذنجان المشوي
طريقة عمل الشطيطة الحارة بالباذنجان المشوي

فيديو

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرجر؟

الأفضل اللحم أم الدجاج.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرجر؟

مدرب الأهلي الجديد

مدرب الأهلي الجديد.. أبرز خمسة أسماء على طاولة المفاوضات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

المزيد