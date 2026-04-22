محافظ الشرقية يشهد احتفالية تخرج متدربي المنحة المتخصصة في تكنولوجيا الطاقة المتجددة

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إحتفالية تخرج متدربي المنحة التدريبية المتخصصة في تكنولوجيا الطاقة المتجددة (Renewable Energy Technologies) والمقدمة من معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع محافظة الشرقية والمنعقدة بمركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات واللغات والتنمية البشرية التابع لرئاسة مركز ومدينة فاقوس وذلك بحضور الدكتور احمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ ومحمد الاباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس وممدوح الشرقاوي مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بالمحافظة و العميد علي احمد كمال مدير برنامج التدريب المكثف لشباب الخريجين بالمحافظات والدكتور وليد سميح عبد الحميد مدير إدارة الدعم الفني بمعهد تكنولوجيا المعلومات والمهندسة أمينة شعبان منسقه برنامج التدريب وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.

خلال كلمته قدم المحافظ التهنئة إلى أبنائه وبناته من المتدربين خريجي المنحة التدريبية لإتمامهم البرنامج التدريبي في مجال تكنولوجيا الطاقة المتجددة، متمنياً لهم التوفيق والسداد في حياتهم المهنية، مؤكداً أن هذا النجاح يجسد ثمرة جهد تدريبي منظم يسهم في إعداد كوادر شابة مؤهلة علمياً وعملياً وقادرة على الاندماج بكفاءة في سوق العمل.

أكد محافظ الشرقية استمرار دعم المحافظة لكافة مراكز التدريب و البرامج التدريبية الهادفة لنشر ثقافة التدريب والتطوير المستمر لدعم جهاز إداري كفء وكذلك تصميم وتنفيذ برامج تدريبية تلبي الاحتياجات التدريبية لطالبي الخدمة لإعداد كوادر قيادية مؤهلة للعمل بفاعلية طبقًا للمعايير الدولية للمساهمة في تحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وشباب الخريجين من أبناء المحافظة.

أشار المحافظ إلى أن ملف الطاقة الجديدة والمتجددة يمثل أحد المحاور الاستراتيجية المهمة في خطط الدولة، في ظل التحديات العالمية المرتبطة بتوافر الطاقة، بما يستوجب التوسع في إعداد وتأهيل الكوادر المتخصصة القادرة على تقديم حلول مبتكرة تدعم توجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية.

أكد المحافظ أن محافظة الشرقية تولي اهتماماً بالغاً بدعم الشباب وتشجيعهم على تحويل ما اكتسبوه من مهارات ومعارف خلال البرامج التدريبيه إلى مشروعات تطبيقية واقعية، تسهم في خدمة المجتمع المحلي، خاصة في مجالات ترشيد الطاقة واستخدام مصادرها المتجددة، بما يحقق عائداً تنموياً واقتصادياً يعود بالنفع على المواطنين.

من جانبه اعرب العميد علي كمال مدير برنامج التدريب المكثف لشباب الخريجين بمعهد تكنولوجيا المعلومات خلال كلمته عن خالص شكره وتقديره لمحافظ الشرقية لحرصه علي مشاركه أبنائه من المتدربين فرحتهم بإتمام البرنامج التدريبي ، ودعمه المستمر للمبادرات التدريبية الهادفة إلى بناء قدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، مؤكداً أن هذا الدعم يعكس إيمان المحافظة بأهمية الاستثمار في العنصر البشري.

وأشار مدير برنامج التدريب إلى أن البرنامج يأتي ضمن خطة متكاملة ينفذها معهد تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع المحافظات، تستهدف تنمية مهارات الشباب في مجالات التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على الابتكار وتلبية احتياجات سوق العمل، من خلال الدمج بين الجانب النظري والتطبيقي وإتاحة الفرصة لتنفيذ مشروعات عملية تعكس مستوى المتدربين.

في كلمته قدم الدكتور وليد سميح عبد الحميد مدير إدارة الدعم الفني بمعهد تكنولوجيا المعلومات، خالص الشكر بالدعم المتواصل من محافظ الشرقية، لبرامج التدريب والمنح المقدمة من معهد تكنولوجيا المعلومات لشباب المحافظة، والتي تستهدف رفع الوعي التكنولوجي وبناء قدرات الشباب وتأهيلهم، موضحا أن الدورة التدريبية شهدت إقبالًا كثيفا من المتقدمين، لافتا إلي أنه تم اختيار ١٥ متدربًا تم اختيارهم عقب إجراء المقابلات الشخصية, مشيرا الي ان البرنامج قد نفذ على مدار ٤ شهور ، وقد شهد مستوى متقدمًا من التفاعل والتطور في أداء المتدربين والذي يأتي ترجمة فعلية لخطة المعهد للعام التدريبي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، لإعداد كوادر متخصصة تمتلك المهارات التطبيقية والمعرفة العلمية الحديثة، بما يسهم في تعزيز فرص الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب، ويدعم قدرتهم على إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات قيمة مضافة.

وأشار مدير إدارة الدعم الفني إلي أن التعاون المثمر بين محافظة الشرقية والمركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي ومعهد تكنولوجيا المعلومات يمثل نموذجاً ناجحاً للتكامل بين مؤسسات الدولة في الاستثمار في بناء الإنسان ، مؤكداً أن مشروعات التخرج التي تم تنفيذها تعكس مستوى متميزاً من الجاهزية للتعامل مع متطلبات سوق العمل، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة.

شهدت الاحتفالية استعراض مشروعات تخرج المتدربين والمقسمة علي ثلاث مجموعات تدريبية عبارة عن مشروع عقول مشرقه (Bright Minds) تجفيف الفواكه باستخدام الطاقة الشمسية بديلا عن الطاقة التقليدية ومشروع الزراعة الذكيه (SmartAgri) مزرعة دواجن باستخدام الطاقة الشمسية ويتم التحكم فيها إلكترونيا عن طريق تطبيق الموبايل وبما يدعم تقليل الاعتماد علي الطاقة الكهربائية ومشروع (شمس مصر) الصوبة الزراعية الذكية والقيام بأعمال الري وضبط درجه الحرارة والرطوبة داخل الصوب باستخدام التقنيات الحديثة والطاقة الشمسية.

حرص محافظ الشرقية ونائبيه على مناقشه المتدربين حول مشروعاتهم المقدمة، والوقوف على مدى قابليتها للتطبيق على أرض الواقع، وبحث آليات تعظيم الاستفادة منها وتطويرها مستقبلًا، بما يسهم في دعم مسارات الابتكار، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وخلق حلول تكنولوجية مستدامة تخدم جهود التنمية الشاملة بالمحافظة.

اختُتمت فعاليات الحفل بتكريم محافظ الشرقية خريجي البرنامج التدريبي المكثف وتسليمهم شهادات إتمام البرنامج التدريبي، والتقاط الصور التذكارية مع المجموعات تقديراً لتميزهم والتزامهم خلال فترة التدريب.

ومن جانبهم أعرب المتدربون عن سعادتهم البالغة بتكريمهم اليوم من محافظ الاقليم ، مؤكدين أن هذه اللحظة تمثل تتويجاً لجهد تدريبي مكثف خلال فترة المنحة، أتاح لهم اكتساب مهارات عملية تؤهلهم للاندماج في سوق العمل.