مصرع شخصين في حادث تصادم بالصحراوي الشرقي أمام الشيخ فضل بالمنيا

لقي شخصين مصرعهما، في حادث تصادم بين سيارة نقل مع اخرى نصف نقل بطريق بالقرب من منطقة الشيخ فضل بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا، تم نقل الجثتين لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من عمليات النجده بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل مع اخرى نصف نقل، بطريق الشيخ فضل أسفر عن وقوع ضحايا ، وعلي الفور انتقل ضباط البحث الجنائي وسيارات الإسعاف لمكان الحادث.



بالانتقال وبالفحص، حيث تبين تصادم سيارة نقل محملة بالفاكهة مع سيارة أخري، مما أسفر عن مصرع احمد. م. م 24 سنه، و عمر. ع. م 44 سنة، يعملان في تجارة الفاكهة ويقيمان بمركز بني مزار أثناء عودتهما من القاهرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة واخطرت النيابه العامه لتولي التحقيقات، والتي كلفت بندب الطبيب مفتش صحة المركز لمناظرة الجثامين.

