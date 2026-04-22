الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
محافظ المنيا :دعم محاربي السرطان واجب وطني مقدس والأمن الصحي على رأس أولوياتنا

ايمن رياض

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لأسرة محاربي السرطان بجامعة دراية، تحت عنوان تعزيز الصحة المستدامة: تمكين المجتمع لمواجهة السرطان بوعي وتأثير”، والذي تزامن مع احتفالات الجامعة بالذكرى السادسة عشرة لتأسيسها.

جاء ذلك بحضور الدكتور شريف رفعت رئيس الجامعة، والمهندس عمر الخشن نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور محمود عمر وكيل وزارة الصحة، والدكتورة مروة إسماعيل وكيل المديرية، والدكتور ياسر عبد الجواد مدير مركز الأورام، والدكتور عمر خليفة وكيل وزارة الأوقاف، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية.

وفي كلمته، أعرب محافظ المنيا عن اعتزازه بالدور الريادي لجامعة دراية كشريك أصيل في جهود التنمية، مؤكداً أن تزامن العيد السادس عشر لتأسيس هذا الصرح الأكاديمي مع انطلاق مؤتمر محاربي السرطان يعكس عقيدة مؤسسية راسخة تجمع بين التفوق العلمي والالتزام الأخلاقي والمسؤولية الإنسانية تجاه المجتمع.

وشدد اللواء كدواني على أن الدولة المصرية، ممثلة في محافظة المنيا، تضع الأمن الصحي للمواطن على رأس أولوياتها الاستراتيجية، مثمناً الجهود التي تبذلها الجامعة في تسليح المجتمع بالوعي اللازم لمواجهة التحديات الصحية، باعتباره ركيزة أساسية لبناء مستقبل مستدام يضمن جودة الحياة والحماية الصحية الشاملة للجميع.

وأكد المحافظ أن مساندة محاربي السرطان تتجاوز كونها مبادرة تطوعية لتصبح واجباً وطنياً مقدساً، موضحاً أن سلاح الوعي والتأثير يمثل خط الدفاع الأول في هذه المعركة، مشيراً إلى أن التناغم بين الجامعة والجهاز التنفيذي ومنظمات المجتمع المدني هو المسار الأمثل لإحداث طفرة صحية نوعية يشعر بثمارها المواطن على أرض الواقع.

من جانبه، أكد  الدكتور شريف رفعت التزام جامعة دراية برسالتها المجتمعية، لافتاً إلى أن الاحتفاء بمرور ستة عشر عاماً من العطاء الأكاديمي لا يقتصر على رصد الإنجازات العلمية، بل يجسد مسيرة الجامعة كقوة فاعلة في مواجهة التحديات الصحية، مشيراً إلى أن مؤتمر “تعزيز الصحة المستدامة” ومبادرة “محاربي السرطان” يجسدان جوهر استراتيجية الجامعة في الانتقال من التعليم التقليدي إلى فضاء التنوير والتغيير، لبناء مجتمع واعٍ وقادر على إحداث تأثير إيجابي ملموس في معركة الوعي الصحي.

وتضمنت الفعاليات عرض فيلم تسجيلي استعرض تاريخ جامعة دراية وأبرز محطاتها وإنجازاتها الأكاديمية والإنشائية على مدار 16 عاماً، إلى جانب عرض فيديو خاص لأسرة “محاربي السرطان” تناول نشاط المبادرة وقصص النجاح في التوعية والإنجازات الميدانية التي حققتها في دعم المرضى ونشر الوعي الصحي، تحت إشراف الدكتورة نورهان شادي منسق المبادرة.

واختُتم المؤتمر بمراسم تكريم موسعة شملت عددًا من الرموز والقيادات الداعمة للعمل المجتمعي والصحي، حيث تم تكريم اللواء عماد كدواني محافظ المنيا تقديراً لرعايته الكريمة ودعمه الدائم للمبادرات التنموية، كما شمل التكريم الدكتور أيمن حسانين نائب رئيس الجامعة والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمود عمر وكيل وزارة الصحة، والدكتور ياسر عبد الجواد مدير مركز الأورام، والدكتور عمر خليفة وكيل وزارة الأوقاف، وممثلي الكنيسة، والمهندس محمد عبد الفتاح رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، والمهندس بهاء رمسيس نائب رئيس الجهاز، والدكتورة نورهان شادي منسق المبادرة، إلى جانب تكريم أول طالب متخرج من الجامعة وعدد من الطلاب المتميزين والمتفوقين.
 

