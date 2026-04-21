توزيع لحوم مجانًا على 375 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بقرى مغاغة بالمنيا

شاركت مديرية التضامن الإجتماعى بالمنيا جمعية الاورمان فى توزيع 750 كيلو لحوم على 375 أسرة ضمن الأسر الاولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى ميانه وبلهاسه وملاطيه ودهمرو واشنين بمركز مغاغة، وذلك تنفيذأ لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا.

وأكد عبدالحميد الطحاوى ، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى ، ان توزيع اللحوم جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، ولإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية ، والتخفيف عن كاهلهم، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن عملية التوزيع إستهدفت الأرامل، والمطلقات، وذوي الهمم، والأسر الأكثر احتياجاً المسجلة ضمن قاعدة بيانات المديرية وبرنامج "تكافل وكرامة".

مشيدًا بالاهتمام الذي توليه مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا تحت قيادة الاستاذ عبدالحميد الطحاوى، لمختلف الطبقات الاجتماعية والدور الذى تقوم به على أرض المحافظة خاصة ما تقوم به فى برامج الحماية الاجتماعية وإطلاقها للعديد من المبادرات وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنين .

مضيفاً أنه تم تحديد الحالات المستفيدة وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي بالمنيا، لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا، وأن عملية التوزيع جاءت من خلال لجان من الجمعيات الأهلية، بحضور مندوبين من التضامن وجمعية الأورمان، لضمان وصول اللحوم إلى مستحقيها من خلال كشوف تم مراجعتها.

والجدير بالذكر أن الجمعية بمحافظة المنيا نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب توزيع اللحوم تنمية القرى الفقيرة وتسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.