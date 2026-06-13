قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أعباء وعدم مساواة.. طلب إحاطة للحكومة لحل أزمة أصحاب العدادات الكودية
لا تسأل عن شعائرنا الدينية ... رد حاسم من مدرب السنغال يحرج صحفيا
في ذروة استهلاك الصيف.. وزير الري يوجه من الإسكندرية بإنهاء اختناقات ترعة النصر
بعد تصفير مستحقات الشركاء.. مدبولي من البحيرة: مستمرون في تقديم محفزات لجذب استثمارات البترول
قبل أن يلتهمه بالكامل.. الحماية المدنية تحاصر حريقًا داخل منزل في سوهاج
بين مصلحة المستهلك وبقاء المنتج.. أزمة أسعار البيض تفرض نفسها على السوق
مدبولي يتفقد الشركة المصرية للغاز المسال في البحيرة
بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2026 للموظفين وقيمة الزيادة
وزيرة التضامن تناقش ترتيبات فعالية “ستارت 2026”
واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي: قيمة الأموال التي ستحصل عليها إيران تعتمد على ما تقدمه
الأعلى للإعلام يستدعى الممثل القانوني لقناة "النهار" ومسؤول صفحة أحمد شوبير
لمشاهدة مباريات كأس العالم.. تردد قناة الجزائرية الأرضية 2026 على نايل سات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تصعيد بين روسيا وأوكرانيا بالتزامن مع تقدم مسار انضمام كييف للاتحاد الأوروبي

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
محمود محسن

قال غيث مناف مراسل «القاهرة الإخبارية»، إن وتيرة التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا لا تزال مرتفعة، مشيرًا إلى أن القوات الأوكرانية شنت خلال الساعات الماضية هجمات واسعة باستخدام ما لا يقل عن 250 طائرة مسيّرة استهدفت شبه جزيرة القرم ومقاطعة بريانسك وعددًا من المناطق الروسية الأخرى، إضافة إلى محيط العاصمة موسكو، في واحدة من أكبر الهجمات الجوية الأوكرانية خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح «مناف» أن القوات الروسية ردت على الهجمات الأوكرانية بتنفيذ ضربات جوية استهدفت مرافق وبنى تحتية مدنية في عدة مناطق أوكرانية، مضيفا أن الإدارة العسكرية في مقاطعة دنيبروبتروفسك أعلنت تعرض المنطقة لـ12 ضربة جوية باستخدام صواريخ وقنابل موجهة أطلقتها الطائرات الحربية الروسية، ما أسفر عن إصابة تسعة أشخاص، بينما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن مفقودين وناجين تحت الأنقاض.

وأشار المراسل إلى أن الهجمات الروسية طالت مجمعًا تجاريًا وأسواقًا مركزية إلى جانب مبانٍ سكنية في ضواحي مدينة دنيبرو، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية واسعة، لافتا إلى أن السلطات المحلية تواصل تقييم حجم الخسائر الناتجة عن القصف في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع نطاق الاستهدافات المتبادلة بين الجانبين.

 المفاوضات مع أوكرانيا ومولدوفا الأسبوع المقبل

وعلى الصعيد السياسي، أكد «مناف» أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رحب بالقرار الأوروبي القاضي ببدء جولة جديدة من المفاوضات مع أوكرانيا ومولدوفا الأسبوع المقبل، والتي ستتناول ملفات الإصلاحات السياسية وتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد، مضيفا أن هذه الخطوة تمثل مرحلة تمهيدية على طريق انضمام البلدين إلى الاتحاد الأوروبي، بعد تراجع التحفظات التي كانت تبديها بعض الدول الأوروبية، وفي مقدمتها المجر، بشأن توسيع التكتل.

روسيا أوكرانيا جزيرة القرم المناطق الروسية القوات الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد صيام

أزمة داخل كمبوند بالشيخ زايد.. أحمد صيام يطلق استغاثة ويطالب بحماية السكان

عنتر العبسي

العثور على جثة “سبايدر مان اليمن” بعد سقوطه في فوهة بركان

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ شهور.. أسعار الدواجن بالمزرعة تنخفض إلى 45 جنيها

ريهام سعيد

ريهام سعيد تفاجئ جمهورها بإعلان الانفصال عن زوجها ووالد نجلها

أصحاب المعاشات

نسبة الزيادة كام؟ موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين .. طريقة الحصول على الكارت الموحد وخطوات استخراجه

الزمالك

خلال ساعات.. إعلامى يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك

تظلمات التموين 2026

موعد فتح باب تظلمات التموين 2026.. 6 خطوات تفعيل البطاقة بعد الإيقاف

ترشيحاتنا

لوبيتيجي

لوبيتيجي: قيادة قطر في كأس العالم فرصة تاريخية

النرويج

غرائب المونديال ... تحليل بول يومي لمنتخب النرويج خوفا من ارتفاع درجات الحرارة

أحمد شوبير

أزمات غريبة.. شوبير ينتقد تنظيم كأس العالم بعد سرقة أحذية منتخب انجلترا

بالصور

فستان لافت.. نسرين أمين تستعرض رشاقتها

نسرين آمين
نسرين آمين
نسرين آمين

إزالة 11 تعديا بالبناء المخالف على أملاك الدولة والأراضي بالشرقية

إزالة تعديات
إزالة تعديات
إزالة تعديات

إطلالة لافتة.. ميرهان حسين تستعرض جمالها في أحدث ظهور

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

آودي نوفولاري تستعرض سيارتها السوبر كار بقوة 987 حصانًا.. فيديو

أودي نوفولاري 2027
أودي نوفولاري 2027
أودي نوفولاري 2027

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد