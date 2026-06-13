تصعيد بين روسيا وأوكرانيا بالتزامن مع تقدم مسار انضمام كييف للاتحاد الأوروبي

قال غيث مناف مراسل «القاهرة الإخبارية»، إن وتيرة التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا لا تزال مرتفعة، مشيرًا إلى أن القوات الأوكرانية شنت خلال الساعات الماضية هجمات واسعة باستخدام ما لا يقل عن 250 طائرة مسيّرة استهدفت شبه جزيرة القرم ومقاطعة بريانسك وعددًا من المناطق الروسية الأخرى، إضافة إلى محيط العاصمة موسكو، في واحدة من أكبر الهجمات الجوية الأوكرانية خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح «مناف» أن القوات الروسية ردت على الهجمات الأوكرانية بتنفيذ ضربات جوية استهدفت مرافق وبنى تحتية مدنية في عدة مناطق أوكرانية، مضيفا أن الإدارة العسكرية في مقاطعة دنيبروبتروفسك أعلنت تعرض المنطقة لـ12 ضربة جوية باستخدام صواريخ وقنابل موجهة أطلقتها الطائرات الحربية الروسية، ما أسفر عن إصابة تسعة أشخاص، بينما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن مفقودين وناجين تحت الأنقاض.

وأشار المراسل إلى أن الهجمات الروسية طالت مجمعًا تجاريًا وأسواقًا مركزية إلى جانب مبانٍ سكنية في ضواحي مدينة دنيبرو، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية واسعة، لافتا إلى أن السلطات المحلية تواصل تقييم حجم الخسائر الناتجة عن القصف في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع نطاق الاستهدافات المتبادلة بين الجانبين.

المفاوضات مع أوكرانيا ومولدوفا الأسبوع المقبل

وعلى الصعيد السياسي، أكد «مناف» أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رحب بالقرار الأوروبي القاضي ببدء جولة جديدة من المفاوضات مع أوكرانيا ومولدوفا الأسبوع المقبل، والتي ستتناول ملفات الإصلاحات السياسية وتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد، مضيفا أن هذه الخطوة تمثل مرحلة تمهيدية على طريق انضمام البلدين إلى الاتحاد الأوروبي، بعد تراجع التحفظات التي كانت تبديها بعض الدول الأوروبية، وفي مقدمتها المجر، بشأن توسيع التكتل.