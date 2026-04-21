مجلس جامعة المنيا الأهلية يناقش الاستعداد للامتحانات ويقر التوسع في البرامج الدراسية

عقد مجلس جامعة المنيا الأهلية اجتماعا برئاسة الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، لمناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بسير العملية التعليمية واستكمال البنية التحتية للبرامج الدراسية بالجامعة.

وشارك في الاجتماع الدكتور أبوهشيمة مصطفى نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور حسام شوقي نائب رئيس جامعة المنيا ومدير القطاع الطبي، إلى جانب مديري القطاعات، وعمداء الكليات، ومنسقي البرامج، وأمين عام الجامعة.

واستعرض المجلس خلال اجتماعه الاستعدادات الجارية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، حيث تم التأكيد على جاهزية الكليات والبرامج المختلفة من حيث إعداد الجداول الامتحانية، وتوفير بيئة ملائمة تضمن انتظام سير الامتحانات وفق المعايير الأكاديمية المعتمدة، مع الالتزام الكامل بضوابط الجودة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأكد الدكتور عصام فرحات أن الجامعة الأهلية تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ منظومة تعليمية متكاملة تجمع بين الجودة الأكاديمية والتطبيق العملي، مشيرًا إلى أن الاستعداد المبكر للامتحانات يعكس حرص إدارة الجامعة على انتظام العملية التعليمية وتحقيق أعلى معايير الانضباط.

وفي إطار التوسع الأكاديمي للجامعة، وافق المجلس على السير في إجراءات بدء الدراسة ببرنامج إدارة الأعمال، إلى جانب إنشاء كلية التمريض، بما يعزز من تنوع البرامج الدراسية ويواكب احتياجات سوق العمل، ويسهم في إعداد كوادر مؤهلة في المجالات الحيوية ذات الأولوية.

وأشار رئيس الجامعة أن التوسع في البرامج الدراسية، من خلال إطلاق برنامج إدارة الأعمال وكلية التمريض، يأتي في إطار رؤية استراتيجية تستهدف تلبية احتياجات التنمية وسوق العمل، موضحًا أن الجامعة تسعى إلى تقديم برامج حديثة تواكب المتغيرات العالمية وتلبي تطلعات الطلاب.

كما ناقش المجلس ملف التدريب الطبي لطلاب كليتى الطب وطب الأسنان ، حيث وافق على استيعاب المستشفيات الجامعية التابعة لجامعة المنيا الحكومية لأعداد الطلاب بكليات الطب وطب الاسنان والعلاج الطبيعى في الجامعتين الحكومية والأهلية، سواء خلال سنوات الدراسة أو فترة الامتياز، بما يضمن توفير تدريب عملي متميز يعتمد على الإمكانات الطبية والعلمية المتقدمة للمستشفيات الجامعية.

وفي هذا الصدد أكد رئيس الجامعة على أن التعاون مع المستشفيات الجامعية بجامعة المنيا الحكومية يمثل ركيزة أساسية في دعم العملية التعليمية بكليات القطاع الطبي، مؤكدًا أن هذا التكامل يسهم في توفير تجربة تدريبية متقدمة للطلاب، ويعزز من كفاءة الخريجين وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل.

واختتم المجلس أعماله بالتأكيد على استمرار العمل على تطوير البنية التحتية الأكاديمية، وتعزيز جاهزية البرامج الدراسية، بما يدعم مكانة جامعة المنيا الأهلية كمؤسسة تعليمية حديثة تسهم بفاعلية في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.