محافظ المنيا: تنفيذ 118 زيارة تفتيشية على القطاعات الخدمية لتقييم الأداء ومحاسبة المقصرين

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار جهود الأجهزة الرقابية بالمحافظة بكامل طاقتها لإرساء دعائم الانضباط الإداري، وإحكام السيطرة على منظومة العمل، مشددًا على أن الحملات التفتيشية المفاجئة تمثل أداة حاسمة لتقييم الأداء ومحاسبة المقصرين، بما يسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة.

وفي هذا السياق، عقد الدكتور محمد جبر، نائب المحافظ، لقاءً مع مسؤولي اللجان الرقابية، استعرض خلاله نتائج تقارير الأداء عن شهر مارس الماضي، والتي شملت أعمال الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة (التفتيش المالي والإداري)، إلى جانب نتائج لجنة حماية المستهلك، موضحًا حجم الجهود المبذولة في متابعة الشكاوى وفحص الملفات وتنفيذ الحملات الميدانية.

وأوضحت التقارير تنفيذ 118 زيارة مفاجئة استهدفت قطاعات الصحة، والتعليم، والتموين، والزراعة، والتكنولوجيا، والتضامن الاجتماعي، لمتابعة انتظام سير العمل الإداري، فضلًا عن تحرير 1404 مخالفات تموينية متنوعة من خلال لجنة حماية المستهلك، توزعت على مختلف مراكز المحافظة، حيث سجل مركز بني مزار 304 مخالفات، وديرمواس 299، وملوي 290، والعدوة 252، وسمالوط 189، بينما بلغ إجمالي المخالفات بمراكز أبوقرقاص والمنيا ومطاي ومغاغة 69 مخالفة.

وتنوعت المخالفات بين إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود ميزان، وعدم صرف بون التموين، والذبح خارج المجازر، ومخالفات تتعلق بالنظافة والشهادات الصحية، إلى جانب قضايا تجميع مواد تموينية مدعمة بغرض الإتجار، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتناشد محافظة المنيا المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار، من خلال مركز السيطرة على الأرقام: 0862342200 و 0862320001 ، أو إدارة خدمة المواطنين على الرقم 01100585052، بالإضافة إلى الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، أو عبر تطبيق “حماية المستهلك”، بما يضمن سرعة التعامل مع الشكاوى وصون حقوق المواطنين.