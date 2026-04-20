قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميا.. هبوط وولفرهامبتون من الدوري الإنجليزي الممتاز
أميرة سيد مكاوي : والدي اتعالج بالخطأ ما تسبب في فقده البصر
الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة عن تكاليف الزواج
واحدة ترفع العلم الإيراني .. 16 سفينة تعبر مضيق هرمز
خارق لنزلات البرد والحلق والرئتين .. زيت منسي يعالج كل أمراض التنفس
أرخص 5 سيارات كروس أوفر موديل 2026 بمصر
مفيش ضهر | رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة
وزير الخارجية: الحلول الدبلوماسية وتغليب لغة الحوار تظل الخيار الأوحد لتسوية النزاعات
بنتي مش عبء | صرخة أم تهز التعليم في طنطا .. رفض دمج طفلة داون رغم القانون ومدير يبرر: العيال هتخاف منها
حقيقة وفاة هاني شاكر | نقابة الموسيقيين تحسم الجدل .. خاص
الشكاير مغطية الأسفلت | انقلاب سيارة أعلاف على الطريق الزراعي بقويسنا .. صور
بشروط | الضرائب تعلن عن مزايا جديدة لأصحاب الأنشطة التجارية أقل من 20 مليون جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا: تنفيذ 118 زيارة تفتيشية على القطاعات الخدمية لتقييم الأداء ومحاسبة المقصرين

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار جهود الأجهزة الرقابية بالمحافظة بكامل طاقتها لإرساء دعائم الانضباط الإداري، وإحكام السيطرة على منظومة العمل، مشددًا على أن الحملات التفتيشية المفاجئة تمثل أداة حاسمة لتقييم الأداء ومحاسبة المقصرين، بما يسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة.

وفي هذا السياق، عقد الدكتور محمد جبر، نائب المحافظ، لقاءً مع مسؤولي اللجان الرقابية، استعرض خلاله نتائج تقارير الأداء عن شهر مارس الماضي، والتي شملت أعمال الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة (التفتيش المالي والإداري)، إلى جانب نتائج لجنة حماية المستهلك، موضحًا حجم الجهود المبذولة في متابعة الشكاوى وفحص الملفات وتنفيذ الحملات الميدانية.

وأوضحت التقارير تنفيذ 118 زيارة مفاجئة استهدفت قطاعات الصحة، والتعليم، والتموين، والزراعة، والتكنولوجيا، والتضامن الاجتماعي، لمتابعة انتظام سير العمل الإداري، فضلًا عن تحرير 1404 مخالفات تموينية متنوعة من خلال لجنة حماية المستهلك، توزعت على مختلف مراكز المحافظة، حيث سجل مركز بني مزار 304 مخالفات، وديرمواس 299، وملوي 290، والعدوة 252، وسمالوط 189، بينما بلغ إجمالي المخالفات بمراكز أبوقرقاص والمنيا ومطاي ومغاغة 69 مخالفة.

وتنوعت المخالفات بين إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود ميزان، وعدم صرف بون التموين، والذبح خارج المجازر، ومخالفات تتعلق بالنظافة والشهادات الصحية، إلى جانب قضايا تجميع مواد تموينية مدعمة بغرض الإتجار، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتناشد محافظة المنيا المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار، من خلال مركز السيطرة على الأرقام: 0862342200 و 0862320001 ، أو إدارة خدمة المواطنين على الرقم 01100585052، بالإضافة إلى الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، أو عبر تطبيق “حماية المستهلك”، بما يضمن سرعة التعامل مع الشكاوى وصون حقوق المواطنين.

المنيا محافظ المنيا حملات رقابه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد العمال 2026

موعد إجازة عيد العمال 2026.. هل يتم ترحيلها بدلًا من الجمعة؟

الأرصاد

فصل التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تبدأ الساعة 4 فجرًا

البانيه

سعر البانيه يفاجئ المستهلكين اليوم الإثنين 20 أبريل 2026

سعر الذهب

600 جنيه تراجعاً عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

هانى شاكر

حقيقة وفاة هاني شاكر | نقابة الموسيقيين تحسم الجدل .. خاص

التوقيت الصيفي 2026

قدم ساعتك 60 دقيقة إلى 1 صباحا.. موعد التوقيت الصيفي 2026 رسميًا

وزير التربية والتعليم

10 قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 بالمدارس

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

بعد قرار الحكومة.. موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

ترشيحاتنا

التاريخ الهجري

لماذا بدأ التاريخ الهجري بالمحرم رغم أن الهجرة كانت في ربيع؟.. اعرف السبب

الشيخ رمضان عبد المعز

هل يُستجاب دعاء من ماله حرام؟.. رمضان عبد المعز يوضح

الزواج والمهر

هل يسقط حق المرأة في المهر بمرور الزمن؟.. عضو الأزهر للفتوى تجيب

بالصور

أميرة سيد مكاوي : والدي اتعالج بالخطأ ما تسبب في فقده البصر

أميرة سيد مكاوي
أميرة سيد مكاوي
أميرة سيد مكاوي

أرخص 5 سيارات كروس أوفر موديل 2026 بمصر

سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر

لكزس سوبر كار.. زلزال تويوتا الجديد في عالم السيارات الخارقة لعام 2026

لكزس سوبر كار
لكزس سوبر كار
لكزس سوبر كار

أبرزهم ليلى علوي وحنان مطاوع .. نجوم الفن يتألقون على ريد كاربت الدورة العاشرة من مهرجان أسوان

ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع
ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع
ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع

فيديو

ابنة علي الحجار

بيطلب تبرعات على رقمي.. ابنة علي الحجار تحذر من انتحال شخصيتها

شبيه أفيخاي أدرعي

أمه طردته والناس بتخاف منه.. شبيه أفيخاي أدرعي يرعب المواطنين في لبنان

أغنية سطلانة Malcolm in the Middle

أغنية سطلانة تتصدر التريند بعد ظهورها في مسلسل أميركي

خطف رضيعة الحسين

5000 كاميرا و13 وسيلة هروب.. كشف لغز خــطـ.ـف رضيعة الحسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد