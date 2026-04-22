توك شو| تطورات جديدة بشأن حالة هاني شاكر.. وفاة عروس الشرقية.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 22 أبريل.. اعرف عيار 21 بكام؟

يبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 6017 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 7020 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 8020 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 56160 جنيه.

ماتت من الفرحة بعد حفل الزفاف.. جمال شعبان يحذر المواطنين.. فيديو

سادت حالة من الحزن والصدمة بين المواطنين خلال الأيام الماضية، بعد واقعة وفاة عروسة شابة عقب ساعات قليلة من حفل زفافها، في مشهد مؤلم أثار تعاطفًا واسعًا وتساؤلات عديدة.

ورد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، على سؤال هل الفرح يسبب الوفاة، فيما يخص القصة الحزينة لعروسة الشرقية، وقال إن مدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية عاشت حالة من الحزن الشديد عقب وفاة العروس "فرح مدحت"، وذلك بعد ساعات قليلة من انتهاء مراسم زفافها.

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين

عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، وأن ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.

كما وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ، على تفويض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى التوقيع على الترخيص لهيئة قناة السويس للسير في إجراءات تأسيس شركة مساهمة مصرية ، تحت مسمى شركة قناة السويس لمشروعات التكريك والأعمال البحرية.

وذلك بالشراكة مع إحدي شركات القطاع الخاص المعنية بالتوريدات العمومية والمقاولات.

ويكون الغرض من شركة قناة السويس لمشروعات التكريك والأعمال البحرية، تنفيذ مشروعات خاصة بالتكريك والأعمال البحرية والتوريدات.



ادعوا له.. تطورات جديدة بشأن حالة الفنان هاني شاكر.. فيديو





شهدت الساحة الفنية خلال الفترة الأخيرة تداول عدد من الشائعات المتعلقة بالحالة الصحية للفنان هاني شاكر، ما أثار تساؤلات واسعة بين جمهوره ومتابعيه.

وفي هذا السياق، تحركت نقابة المهن الموسيقية لتوضيح الحقيقة ونفت ما تم تداوله، مؤكدةً أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة بعيدًا عن صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

القومي للبحوث: سجلنا أكثر من 100 ألف بحث و350 براءة اختراع منذ إنشاء المركز

أكد الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، أن المركز يُعد أكبر صرح بحثي في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، مشيرًا إلى دوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني من خلال ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع والصناعة.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية سارة مجدي، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن المركز يتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقد تم إنشاؤه عام 1956، بينما تعود جذور البحث العلمي في مصر إلى عام 1939 مع إنشاء معهد فؤاد الأول الأهلي للبحوث، الذي تطور لاحقًا ليصبح المعهد القومي للبحوث وصولًا إلى المركز الحالي.

وأضاف أن الهدف الأساسي من إنشاء المركز كان خدمة الاقتصاد الوطني عبر إجراء أبحاث تطبيقية تدعم قطاعات الصناعة والزراعة وغيرها من المجالات الحيوية، مؤكدًا استمرار هذا النهج حتى الآن.

متحدث الكهرباء: العداد الكودي يحقق دقة الاستهلاك وينهي عيوب نظام الممارسة

أكد منصور عبد الغني، المتحدث بإسم وزارة الكهرباء ، أن نظام الممارسة كان تقدير جذافي لما يتم إستهلاكه من التيار الكهربائي للمواطن بالإتفاق بين الطرفين، أى أنه مبلغ ثابت يتم دفعه شهريا، وهذا كان يترتب عليه أن المواطن يستهلك بدون حساب، ويكون التقدير غير دقيق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه كان يترتب على ذلك هدر فى التيار الكهربائي وأضرار تعود على الإقتصاد القومي للدلة بصفة عامة، موضحا أن العداد الكودي كان فلسفة من قبل وزارة الكهرباء والطاقة لأداء لإحتساب التيار الكهربائي للمبني المخالف، الذى كان يتم التعامل عليه بواسطة تلك الممارسة.

وتابع: “الهدف من العداد الكودي أن يكون هناك دقة فى الحساب موضوعية وشفافية وأداة تحسب الإستهلاك الفعلي ويتم ويحصل من خلالها المواطن على حقه”، لافتا إلى أن العداد الكودي فقط لحساب إستهلاك المواطن من التيار الكهربائي ولا يترتب عليها أى حق قانوني للمبني أو للمشترك".

الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة من الخميس حتى السبت المقبل



كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن البلاد تشهد أجواء ربيعية مستقرة على أغلب الأنحاء مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن درجات الحرارة تسجل اليوم ما بين 27 و28 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، مقارنة بـ25 درجة أمس، ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على معظم المحافظات، بينما يظل معتدلًا على السواحل الشمالية، نتيجة زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

الطماطم بـ 30 جنيهًا.. تعرف على أسعار الخضروات اليوم الأربعاء

قدم برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، تقرير فيديو عن أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 22 أبريل في أحد الأسواق.

وقالت مراسلة القناة ماهيتاب مختار إنها متواجدة في منطقة التجمع الخامس، داخل أحد محال بيع الخضروات، لرصد الأسعار.



وكشف أحد التجار أن سعر البسلة يبلغ 45 جنيهًا، والكوسة 24 جنيهًا، والباذنجان ما بين 17 و25 جنيهًا، والخيار البلدي 25 جنيهًا، والفلفل الألوان 60 جنيهًا، والفاصوليا 44 جنيهًا.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم .. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 22 أبريل 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 51.83 جنيه

سعر الشراء: 51.72 جنيه

اليورو

سعر البيع: 60.96 جنيه

سعر الشراء: 60.83 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 70.08 جنيه

سعر الشراء: 69.94 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 13.81 جنيه

سعر الشراء: 13.79 جنيه

الدينار الكويتي

سعر البيع: 169.20 جنيه

سعر الشراء: 168.81 جنيه