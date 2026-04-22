عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، وأن ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.

كما وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ، على تفويض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى التوقيع على الترخيص لهيئة قناة السويس للسير في إجراءات تأسيس شركة مساهمة مصرية ، تحت مسمى شركة قناة السويس لمشروعات التكريك والأعمال البحرية.

وذلك بالشراكة مع إحدي شركات القطاع الخاص المعنية بالتوريدات العمومية والمقاولات.

ويكون الغرض من شركة قناة السويس لمشروعات التكريك والأعمال البحرية، تنفيذ مشروعات خاصة بالتكريك والأعمال البحرية والتوريدات.