القومي للبحوث: سجلنا أكثر من 100 ألف بحث و350 براءة اختراع منذ إنشاء المركز

أكد الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، أن المركز يُعد أكبر صرح بحثي في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، مشيرًا إلى دوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني من خلال ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع والصناعة.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية سارة مجدي، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن المركز يتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقد تم إنشاؤه عام 1956، بينما تعود جذور البحث العلمي في مصر إلى عام 1939 مع إنشاء معهد فؤاد الأول الأهلي للبحوث، الذي تطور لاحقًا ليصبح المعهد القومي للبحوث وصولًا إلى المركز الحالي.

وأضاف أن الهدف الأساسي من إنشاء المركز كان خدمة الاقتصاد الوطني عبر إجراء أبحاث تطبيقية تدعم قطاعات الصناعة والزراعة وغيرها من المجالات الحيوية، مؤكدًا استمرار هذا النهج حتى الآن.

وأشار إلى أن المركز حقق إنجازات كبيرة منذ تأسيسه، حيث نشر أكثر من 100 ألف بحث علمي في قواعد البيانات العالمية، إلى جانب الحصول على أكثر من 350 براءة اختراع، في إطار السعي لنشر المعرفة وتعزيز الابتكار.

