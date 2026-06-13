الأوقاف تكثف أنشطتها الدعوية بالمناطق الحدودية.. 630 ندوة علمية وانطلاق قوافل «بعثة الشرف» إلى أربع مديريات

تواصل وزارة الأوقاف تنفيذ خطتها الدعوية والتوعوية بالمناطق الحدودية، حيث تعقد (630) ندوة علمية بعنوان: «الهجرة دروس وعبر» يوم الاثنين الموافق 15 من يونيو 2026م عقب صلاة العشاء، وذلك بمديريات: البحر الأحمر، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، ومرسى مطروح، وشمال سيناء، والسويس.

«بعثة الشرف»

كما تنطلق القوافل الدعوية بالمناطق الحدودية «بعثة الشرف» إلى مديريات البحر الأحمر ومرسى مطروح والوادي الجديد وجنوب سيناء خلال الفترة من الأربعاء 17 من يونيو 2026م حتى الجمعة 26 من يونيو 2026م، في إطار تكثيف الأنشطة الدعوية والتثقيفية بهذه المحافظات.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»، وتنفيذًا لمحاور استراتيجية وزارة الأوقاف الهادفة إلى مواجهة الإرهاب والتطرف ومحاربة جميع صور التطرف الفكري، والتصدي للتطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، والعمل على استعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني، فضلًا عن الإسهام في صناعة الحضارة من خلال نشر الوعي الصحيح وتعظيم قيمة العلم والمعرفة والإبداع.

وتتناول الندوات العلمية الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة، وما تحمله من معاني الإيمان والصبر والتخطيط والأخذ بالأسباب، وبيان أثرها في بناء الدولة وترسيخ قيم العمل والبذل والعطاء، فيما تستهدف القوافل الدعوية تعزيز الوعي الديني والوطني من خلال الدروس والندوات واللقاءات الفكرية التي ترسخ المفاهيم الصحيحة وتدعم قيم الوسطية والانتماء.

وتؤكد وزارة الأوقاف أن تكثيف الأنشطة الدعوية والعلمية بالمحافظات الحدودية يأتي في إطار حرصها على الوصول برسالتها إلى مختلف ربوع الوطن، وتعزيز التواصل المباشر مع أبناء هذه المحافظات، بما يسهم في بناء الوعي الرشيد، وترسيخ قيم التسامح والانتماء، ودعم استقرار المجتمع وتماسكه، وبناء الإنسان المصري بناءً علميًّا ووطنيًّا وأخلاقيًّا متكاملًا.