القومي للبحوث: الذكاء الاصطناعي أداة محورية للتنبؤ بالظواهر البيئية وتقليل آثارها

أكدت الدكتورة سلوى كمال، رئيس قسم تلوث الهواء بالمركز القومي للبحوث، أن المؤتمر الدولي الثاني لقسم بحوث تلوث الهواء، الذي انطلقت فعالياته بمشاركة نخبة من العلماء من مصر و7 دول أخرى من بينها السويد وفرنسا وإيطاليا والعراق واليمن ولبنان، يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات وعرض أحدث الدراسات المتعلقة برصد وإدارة ملوثات الهواء.

وقالت “كمال”، خلال مداخلة في برنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، إن من أبرز محاور المؤتمر الاهتمام بجودة الهواء سواء داخل الأماكن المغلقة أو في البيئة الخارجية، موضحة أن الإنسان يقضي جزءًا كبيرًا من حياته داخل أماكن العمل أو المنازل أو وسائل النقل، ما يستدعي التركيز على التلوث الداخلي إلى جانب التلوث الخارجي،.

وذكرت أن النقاشات تناولت سبل الإدارة المتكاملة لملوثات الهواء، وتحسين جودة البيئة المحيطة.

وأضافت أن المؤتمر تناول أيضًا الملوثات الناشئة، وعلى رأسها الجزيئات البلاستيكية الدقيقة، إلى جانب مناقشة قضايا التغيرات المناخية وعلاقتها بجودة الهواء.

ولفتت إلى أن هذه المحاور تأتي استكمالًا لما تم طرحه في المؤتمر الأول، مع التوسع في دراسة تأثيرات هذه الملوثات على البيئة والصحة العامة.

ونوهت رئيس قسم تلوث الهواء إلى أن الذكاء الاصطناعي كان محورًا رئيسيًا في النقاشات، حيث أوصى المشاركون بضرورة وضع رؤية استراتيجية لدمج هذه التقنيات في أنظمة الرقابة البيئية.

وأشارت إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي يتيح التنبؤ المبكر بالظواهر البيئية، مثل العواصف الترابية أو التغيرات الجوية الحادة، ما يساعد على اتخاذ إجراءات استباقية تقلل من الآثار السلبية وتحد من عنصر المفاجأة.