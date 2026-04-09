رحلات عمر وهمية.. سقوط نصاب استولى على أموال المواطنين بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين الاستيلاء على أموالهم.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (مسئول إحدى الجمعيات الخيرية "له معلومات جنائية" كائنة بمدينة نصر بالقاهرة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم لأداء مناسك العمرة مستغلاً عمله بالجمعية المشار إليها والإعلان عن أنشطته عبر مواقع التواصل الاجتماعي والزعم بتعاقده مع كبرى الشركات السياحية لتنظيم رحلات العمرة– على خلاف الحقيقة- لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة النزهة وعثر بحوزته (مطبوعات دعائية – إيصالات إستلام نقدية – جوازات سفر – بطاقات دفع إلكترونى – 4 هواتف محمولة) .. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه ، وقيامه بارتكاب عدد (13) واقعة بذات الأسلوب .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





