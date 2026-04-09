خطوة جديدة نحو الاستدامة.. شفاء الأورمان تُدشن منظومة متطورة لمعالجة النفايات الطبية بأحدث التقنيات البيئية

في نقلة نوعية تعكس التزامها الراسخ بحماية البيئة وتعزيز معايير السلامة، أعلنت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالاقصر عن تشغيل منظومة حديثة ومتطورة لمعالجة النفايات الطبية الخطرة، ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى دعم التحول الأخضر وتقليل الأثر البيئي للمنشآت الطبية.

وتعتمد المنظومة الجديدة على تكنولوجيا متقدمة تتيح التعامل الفوري والآمن مع النفايات الطبية، بما يضمن القضاء على المخاطر المحتملة الناتجة عنها، والحد من الانبعاثات الضارة، في خطوة تعزز من جهود المستشفى للحفاظ على البيئة المحيطة وصحة المواطنين.

ويمثل هذا التطوير امتدادًا لمسيرة نجاح مستشفى شفاء الأورمان في تطبيق معايير الاستدامة، والتي تُوجت بحصولها على الشهادة الذهبية كأول مستشفى خضراء في مصر، في إنجاز يعكس ريادتها في تبني الحلول البيئية المبتكرة داخل القطاع الطبي.

من جانبه، أكد الأستاذ محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن إدخال هذه المنظومة يأتي في إطار رؤية شاملة تسعى إلى تحقيق أعلى مستويات الأمان البيئي داخل المستشفى، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا المستخدمة تضمن التخلص الآمن من النفايات دون أي تأثير سلبي على الهواء أو التربة أو مصادر المياه.

وأضاف أن المستشفى تواصل العمل على تطوير بنيتها التحتية وفق أحدث المعايير العالمية، بما يحقق التوازن بين تقديم خدمة طبية مجانية متميزة والحفاظ على البيئة، مؤكدًا أن صحة الإنسان تبدأ من بيئة نظيفة وآمنة.

وتواصل مستشفى شفاء الأورمان ترسيخ مكانتها كنموذج رائد في تقديم الرعاية الصحية المستدامة، من خلال تبني أحدث النظم البيئية التي تضمن بيئة علاجية متكاملة وآمنة للمرضى والعاملين والزوار، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر نحو مستقبل أكثر خضرة