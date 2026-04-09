محافظ الأقصر يسلم حقائب معدات صيانة المحمول للشباب المتميزين

شهد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، صباح اليوم الخميس، تسليم حقائب المعدات المهنية المتكاملة الخاصة بصيانة الهواتف المحمولة المقدمة من برنامج الأغذية العالمي (WFP) لعدد 11 شابا من الشباب المتميزين من خريجي الدورات التدريبية بورشة صيانة المحمول بمديرية العمل بالأقصر، والتي تمت تحت إشراف برنامج الأغذية العالمي وذلك ضمن تنفيذ العديد من المشروعات التي ينفذها البرنامج ذات الصلة بالعمل والعمال المقدمة للشباب والفتيات بالتنسيق مع محافظة الأقصر.

كما تم تسليم عدد 4 حقائب معدات لمركز التدريب المهني التابع لمديرية العمل بالأقصر، وذلك حرصا من برنامج الأغذية العالمي على تعزيز القدرات المؤسسية للمركز وضمان استمرارية تقديم دورات تدريبية على أعلى مستوى تقني.

وأكد محافظ الأقصر، على أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً لملف تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم الفنية، مؤكدا أن هذه المبادرة تهدف إلى تحويل المتدربين إلى أصحاب مشروعات منتجة تساهم في الاقتصاد المحلي، مشيرا إلى حرص المحافظة على التعاون مع المؤسسات الدولية مثل برنامج الأغذية العالمي لتوفير فرص عمل حقيقية ودعم ريادة الأعمال للشباب.