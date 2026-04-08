حملة مكبرة لضبط عربات الحنطور المخالفة بالأقصر

شن مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة ، حملة مكبرة أسفرت عن ضبط عربة حنطور مخالفة، ليصل إجمالي العربات المخالفة التي تم ضبطها خلال الأسبوع الجاري إلى 4 عربات حنطور.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، أنه أثناء مرور الحملة تلاحظ قيام قائد إحدى عربات الحنطور المخالفة تلقى مخلفات الروث بطريق كورنيش النيل بالأقصر، وعلى الفور تم توقيف العربة حسب التعليمات المنظمة، وتم التحفظ عليها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف، مؤكدا أن الحملات ستستمر بدون توقف وستخرج بصورة يومية.

شارك في الحملة حاتم جابر سكرتير مجلس مدينة الاقصر ، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، وعصام عبد الراضي نائب مدير الإدارة، وأحمد عبد العزيز مدير إدارة النقل البطيء.

يأتى ذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، بضرورة الاهتمام بتكثيف كافة الجهود للقضاء على المواقف العشوائية لعربات الحنطور، ومنع السير العشوائي لها والذي يؤثر على حركة وانسيابية المرور بالشوارع، وإلزام سائقي الحنطور بوضع "حفاضات" للحناطير، لمنع تراكم مخلفات الخيل العضوية على الطرق وتشويه الطرق الرئيسية أمام الزائرين من السائحين في كافة أنحاء العالم.