جامعة الأقصر تنظم لقاءً توعويًا للتعريف بقضية الغارمين بالتعاون مع «مصر الخير»

نظّمت جامعة الأقصر لقاءً توعويًا للتعريف بقضية الغارمين وأهمية الحد من ظاهرة الغُرم، وذلك بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، في إطار جهودها لتعزيز الوعي المجتمعي بالقضايا ذات البعد الإنساني والاقتصادي.

جاء اللقاء تحت رعاية الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس الجامعة، والدكتور السعدي الغول السعدي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونظّمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بتنسيق ومتابعة الدكتورة هناء حامد، وذلك بكلية السياحة والفنادق.

وشهد اللقاء حضور الدكتور مايكل مجدي زكي، عميد الكلية، والدكتور محمد حراجي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار حرص الجامعة على القيام بدورها التوعوي والمجتمعي، من خلال نشر الثقافة المالية السليمة، والمساهمة في الحد من الظواهر المرتبطة بسوء الإدارة المالية، بما يساعد على بناء جيل أكثر وعيًا وقدرة على اتخاذ قرارات اقتصادية رشيدة.

وتناول اللقاء التعريف بمفهوم الغُرم وأسبابه، إلى جانب استعراض أبعاده الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، مع التأكيد على أهمية تجنب الأنماط الاستهلاكية غير الضرورية، وتعزيز ثقافة التخطيط المالي السليم.

كما تم عرض نماذج واقعية من جهود قطاع الغارمين داخل مؤسسة “مصر الخير”، الذي يعمل على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، والحد من هذه الظاهرة، من خلال برامج تستهدف التوعية والمعالجة، بما يسهم في تجفيف منابع الغُرم.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ سلسلة من الندوات التوعوية خلال الفترة المقبلة، بالتعاون بين الجامعة والمؤسسة، بهدف رفع الوعي المالي والقانوني لدى الطلاب، وتعزيز قدرتهم على تجنب الوقوع في مشكلات الديون مستقبلاً.