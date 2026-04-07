محافظ الأقصر يزور أطفال "أصدقاء الكتاب المقدس" و"جنود المسيح" للتهنئة بعيد القيامة

زار المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، مقر جمعية أصدقاء الكتاب المقدس للبنين بالكرنك، وجمعية جنود المسيح للبنات بالأقصر، لتقديم التهنئة للأطفال بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وخلال الزيارة، حرص المحافظ على تقديم الهدايا العينية والمعايدات للأطفال، متمنياً لهم عيداً سعيداً ومستقبلاً مشرقاً.

وأكد على عمق الروابط الوطنية التي تجمع أبناء الشعب المصري الذين سيظلون دوماً رمزاً للتسامح ونموذجاً فريداً للوحدة الوطنية، مشيرا إلى أننا جميعاً شركاء في بناء هذا الوطن وتحقيق رخائه واستقراره.

رافق محافظ الأقصر خلال الزيارة كل من اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، ومحمد محمود جمعة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، وحاتم جابر سلامة سكرتير مدينة الأقصر