إصابة شخصين في سقوط سيارة بترعة الرمادي جنوب الأقصر

شهد طريق ترعة الرمادي بقرية القرايا التابعة لمركز إسنا جنوب الأقصر حادث سقوط سيارة ربع نقل داخل مياه الترعة، ما أسفر عن إصابة شخصين بإصابات متفرقة.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بوقوع الحادث وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع البلاغ، حيث تبين سقوط السيارة داخل الترعة نتيجة اختلال عجلة القيادة.

وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال المصابين من داخل المياه، وجرى نقلهم إلى مستشفى طيبة التخصصي لتلقي الإسعافات اللازمة والعلاج.

وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير حركة المرور بصورة طبيعية، تم تحرير محضرا بذلك وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.