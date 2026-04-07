سقوط منزل من طابقين دون إصابات بشرية ونفوق ماشية جنوب الأقصر

شهدت قرية زرنيخ باستا التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، واقعة سقوط منزل مكون من طابقين، مبني بالطوب اللبن، دون وقوع أي خسائر في الأرواح، فيما أسفر الحادث عن نفوق عدد من رؤوس الماشية.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بانهيار منزل داخل القرية، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسؤولو الوحدة المحلية إلى موقع البلاغ، حيث تبين من المعاينة الأولية أن المنزل متهالك ومشيد بالطوب اللبن، ما أدى إلى سقوطه بشكل كامل.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الموقع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الأنقاض والتأكد من عدم وجود مصابين أو عالقين أسفل الركام، كما تم حصر الخسائر التي اقتصرت على نفوق عدد من المواشي.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيق، ومعرفة أسباب الانهيار، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.