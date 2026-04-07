تعليم أسوان يحصد المركز الخامس فى مسابقة القصة القصيرة

شهدت مديرية التربية والتعليم بأسوان تحقيق إنجاز جديد بحصد المركز الخامس على مستوى الجمهورية فى مسابقة القصة القصيرة، ضمن مسابقات المكتبات، ليضاف هذا النجاح إلى سجلها الحافل بالتميز فى الأنشطة الطلابية.

وقدم الدكتور ربيع أبو يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، ومنال عبد الوهاب وكيل المديرية، التهنئة للطالبة "ملك محمود محسب" بمدرسة ملحقة أم المؤمنين الإعدادية بنات، التابعة لإدارة إدفو التعليمية، لفوزها بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية عن قصتها المتميزة "بريق الأمل".

إنجاز جديد

وأشاد وكيل الوزارة بدور أخصائية المكتبة بالمدرسة، وموجهى المكتبات، وعلى رأسهم "سناء عبد الشكور" الموجه العام، تقدياً لجهودهم فى دعم وتنمية مواهب الطلاب، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس الاهتمام المستمر بالأنشطة الثقافية والتعليمية داخل المدارس.

وأكد ربيع أبو يوسف بأن مديرية التعليم بأسوان تواصل جهودها لاكتشاف ورعاية الموهوبين فى مختلف المجالات، وتوفير البيئة المناسبة لصقل مهاراتهم، بما يسهم فى تحقيق المزيد من النجاحات على مستوى الجمهورية.