محافظ أسوان يلتقي وفد وزارة التنمية المحلية لتنفيذ مبادرة لينا كلنا لاستغلال الأراضي غير المستغلة

التقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بوفد من وزارة التنمية المحلية والبيئة ، وإحدى المؤسسات الداعمة للتنمية المستدامة لبحث ومناقشة سبل التعاون لتنفيذ مشروع ومبادرة " لينا كلنا " .

وتستهدف المبادرة تطوير وتحويل عدد من الأراضى العامة غير المستغلة إلى مساحات مفتوحة آمنة تخدم الأطفال والشباب والمجتمع المحلى، وبما يعزز من كفاءة إستغلال الموارد ويحقق تنمية حضرية مستدامة بمختلف المراكز والمدن .

وقد حضر اللقاء المهندسة زيزى كامل رئيس الإدارة المركزية للتنمية المحلية المتكاملة، وسلمى مسلم نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد .

ومن جانبه أشاد محافظ أسوان بفكرة المبادرة وأهدافها ، ويؤكد على دعمه الكامل لكافة الجهود المبذولة لتنفيذ هذه المبادرة بكفاءة وسرعة وحرصه على تذليل أية عقبات وتجاوز وتيسير مختلف التعقيدات والإجراءات الروتينية بما يضمن نجاح المبادرة وتحقيق أثراً ملموساً فى حياة المواطنين

وأشار المحافظ إلى أنه تم التشديد على ضرورة مراعاة دمج ذوى الإحتياجات الخاصة ضمن مكونات المبادرة ، وتوفير خدمات مناسبة لهم تضمن حصولهم على حقوقهم وأوجه الرعاية التى تكفلها لهم الدولة بإعتبارهم جزءاً أصيلاً من نسيج المجتمع ، مع دراسة التعاون وإشراك المجتمعات المحلية والجمعيات الأهلية لضمان إستدامة المشروعات المزعم تنفيذها ضمن المبادرة وإستمرارية تأثيراتها التنموية والمجتمعية بمختلف المناطق السكنية المستهدفة .

وشهد اللقاء إستعراض نتائج الزيارات الميدانية لعدد من المواقع السكنية المرشحة حيث تم تحليل الخصائص السكانية والجغرافية وتقييم نقاط القوة والتحديات بكل موقع وبما يساهم فى إختيار أفضل المواقع الملائمة لتحقيق أهداف المبادرة وبما يتماشى مع رؤية محافظة أسوان لتحقيق التنمية المستدامة والإرتقاء بجودة الحياة بأكبر عدد من المناطق والأحياء السكنية داخل المحافظة .

فيما أوضح أعضاء الوفد بأن مشروع (لينا كلنا) يأتى فى إطار بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه فى فبراير 2026 بين وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة والمؤسسة بهدف تحويل عدد من الأراضى العامة غير المستغلة إلى متنفسات حضرية نابضة بالحياة تخدم مختلف الفئات العمرية وتدعم التماسك وتعزز شعورهم بالانتماء داخل مجتمعاتهم ، مع إستغلال تلك الأراضى بطريقة مستدامة ، وبما يضمن تحقيق الإستفادة القصوى منها ويعزز من فرص المشاركة المجتمعية، إلى جانب دعم جهود التنمية المستدامة داخل المحافظة .