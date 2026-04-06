ترامب: هدنة إيران خطوة مهمة لكنها غير كافية.. وقد تُهزم في ليلة واحدة

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، مقترح وقف إطلاق النار مع إيران لمدة 45 يومًا بأنه "خطوة مهمة"، لكنه قال إنه "غير كافٍ".

وأكد ترامب- خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض- أنه الشخص الوحيد المخوّل بتحديد ما إذا كان سيتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب مع إيران.

وأضاف الرئيس ترامب إيران قد تُهزم في ليلة واحدة، موضحا إن تلك الليلة قد تكون مساء غد، الثلاثاء.

وقال الرئيس: "قد تُهزم البلاد بأكملها في ليلة واحدة، وقد تكون تلك الليلة ليلة غد".

وحذر ترامب مرارًا وتكرارًا من أن الولايات المتحدة قد تضرب محطات توليد الطاقة والجسور وغيرها من البنى التحتية في إيران إذا فشلت طهران في التوصل إلى اتفاق أو إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لنقل النفط.

وخلال مطلع الأسبوع، قال إن أمام إيران حتى يوم الثلاثاء للتوصل إلى اتفاق.

وكانت إيران قد رفضت المقترح ودعت إلى إنهاء الحرب بشكل دائم، وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية.