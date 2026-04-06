غارات إسرائيلية تستهدف 3 مطارات في طهران وتدمر طائرات ومروحيات إيرانية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، تنفيذ غارات جوية ليلية استهدفت 3 مطارات داخل العاصمة الإيرانية طهران، مؤكداً تدمير عدد من الطائرات والمروحيات الإيرانية.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي- في بيان نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست"- أن عشرات المقاتلات الإسرائيلية شنت هجمات على طائرات ومنشآت عسكرية في مطارات بهرام ومهرآباد وآزمايش.

ووصف البيان، مطار مهرآباد، بأنه “مركز يُستخدم من قبل فيلق القدس لنقل الأسلحة والأموال إلى فصائل متحالفة معه في المنطقة”.

وأضاف أن هذه الضربات "تعزز استهداف القدرات الجوية للنظام الإيراني"، في إطار تصعيد عسكري متواصل بين الجانبين.