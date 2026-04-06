الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين
ترامب: هدنة إيران خطوة مهمة لكنها غير كافية.. وقد تُهزم في ليلة واحدة
فولكس فاجن تكشف عن أطلس 2027 الجديدة
غارات إسرائيلية تستهدف 3 مطارات في طهران وتدمر طائرات ومروحيات إيرانية
الحكومة ترحب بمقترح النواب بتشكيل لجنة لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية
الغنائم للفائز.. ترامب: الحرب ضد فنزويلا استغرقت 45 دقيقة فقط.. وحصلنا على النفط
كامل الباشا: الفن الفلسطيني توثيق للمعاناة.. ومصر الجناح الحامي للقضية
محامي شاكر محظور يدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش ويؤكد عدم وجود أدلة مخدرة
أحمد موسى: نداء الرئيس السيسي لترامب من أجل إيقاف الحرب لإنقاذ الإنسانية
ترامب: أرغب في فرض رسوم على مضيق هرمز بدلا من إيران
تقرير استخباراتي خطير | 55 هدفا إسرائيليا حساسا على طاولة إيران بدعم روسي.. وسيناريو مرعب ينتظر تل أبيب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

محامي شاكر محظور يدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش ويؤكد عدم وجود أدلة مخدرة

شاكر محظور
شاكر محظور
رامي المهدي

قدم دفاع التيك توكر شاكر محظور دفوعًا أمام محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، في القضية المتهم فيها بحيازة مواد مخدرة وحيازة سلاح وذخائر نارية بدون تصريح، تضمنت النقاط التالية:

بطلان تفتيش الوحدات السكنية وما ترتب عليه من إجراءات، لعدم صدور إذن من النيابة العامة.

بالنسبة للمتهم الثاني، بطلان إجراءات القبض عليه لعدم حصولها في حالة التلبس، وخلو إذن النيابة العامة من موافقة القبض عليه.

دفع الدفاع بتناقض أقوال شاهد الإثبات الأول، مأمور الضبط القضائي في محضر الشرطة، مع أقواله في تحقيقات النيابة العامة.

التأكيد على غياب الأدلة الفنية على حدوث الواقعة، حيث جاءت عينات المتهمين في تحليل الطب الشرعي سلبية من تعاطي المواد المخدرة.

وأشار الدفاع إلى أن المتهمين كانا يعملان سابقًا ضباط شرطة، وأكدا أن القبض عليهما جاء بعد استقالتهما والسعي وراء مصدر رزق آخر، وأنهما لم يمرّا بما مرّ به الشباب المتورطون في قضايا مماثلة.

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، لأقوال التيك توكر شاكر محظور ومدير أعماله ، في قضية اتهامهما بحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، بالإضافة إلى حيازة سلاح وذخائر نارية بدون تصريح.

وقال التيك توكر شاكر أمام المحكمة إنه لم يكن على علم بالمواد المخدرة الموجودة.

وأضاف: "أنا مليش علاقة بالمخدرات خالص، أنا مش بشرب أي نوع من المخدرات".

كانت نيابة القاهرة الجديدة، قررت إحالة التيك توكر شاكر محظور للمحكمة الجنايات لحيازته المخدرات بالتجمع.

وكان التيك توكر شاكر محظور، المتهم بنشر فيديوهات خادشة للحياء، تقدم باستئناف على الحكم الصادر بحبسه عامين.

وفي الجلسة السابقة استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع الذي جاءت دفوعه حول بطلان التحريات.

وقرر قاضي المعارضات قبول استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل التيك توكر شاكر محظور، وحبس المتهم 45 يوما على ذمة التحقيقات.

كشف مصدر قضائي مطلع على قضية التيك توكر شاكر محظور، أن النيابة العامة استأنفت على قرار إخلاء سبيل المتهم.

وأوضح المصدر، أنه سوف يتم نظر الاستئناف اليوم للبت في قرار إخلاء سبيله من عدمه.

كانت جهات التحقيق، أسندت تهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء، فضلا عن حيازة مواد مخدرة وتعاطي المواد المخدرة في القاهرة الجديدة.

ونفى التيك توكر شاكر تعاطيه المواد المخدرة، مستطردًا: "أنا مش بدخن ومحافظ على صحتي "، كما نفى حيازته للمواد المخدرة أو السلاح الناري.

عودة الأمطار والطقس السيئ بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

