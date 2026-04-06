قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تضيف خانة بحث جديدة داخل مراجعات Google Play

جوجل
جوجل
احمد الشريف

كشفت جوجل عن إضافة خانة بحث جديدة داخل قسم المراجعات في متجر Google Play على أندرويد، تتيح للمستخدمين البحث بكلمات محددة داخل تعليقات وآراء الآخرين بدل الاكتفاء بفرز المراجعات وفق التقييم أو التاريخ فقط.

وأوضحت GSMArena أن شريط البحث الجديد يظهر عندما يفتح المستخدم صفحة المراجعات الكاملة لأي تطبيق أو لعبة، ليتمكن من كتابة ما يريد الاستفسار عنه – مثل كلمة «إعلانات» أو «ترجمة» أو «بطارية» – ثم عرض المراجعات التي تحتوي هذه الكلمات بشكل مباشر، وهو ما يوفر وقتًا كبيرًا كان يُهدر في تصفح عشرات التعليقات يدويًا.

كيف تعمل ميزة البحث داخل المراجعات؟

أشارت التقارير إلى أن شريط البحث الجديد لا يظهر في الصفحة الرئيسية للتطبيق داخل المتجر، بل داخل صفحة «عرض كل المراجعات» (See all reviews)، والتي يمكن الوصول إليها بطريقتين: إما بالضغط على التقييم النجمي في أعلى صفحة التطبيق، ثم اختيار «عرض كل المراجعات»، أو بالتمرير للأسفل حتى قسم «المراجعات والتقييمات» والضغط على أيقونة العدسة الموجودة أسفل الملخص الذي يتم توليده بالذكاء الاصطناعي. 

بعد الدخول، يظهر شريط بحث في الأعلى؛ وبمجرد كتابة عبارة من كلمتين أو أكثر، يعرض Google Play المراجعات التي تطابق النص المكتوب، مع اقتراحات جاهزة لبعض الموضوعات الشائعة تحت شريط البحث.

وأوضحت GSMArena أن الميزة في نسختها الحالية تحتاج إدخال كلمتين على الأقل حتى تعمل، وأن نتائج البحث لا تُحدّث لحظيًا أثناء الكتابة بل بعد الضغط على زر البحث، كما أن النظام يبحث عن التطابق الحرفي مع الكلمات المدخلة ولا يقدم حتى الآن بحثًا «دلاليًا» يفهم المعنى القريب أو المترادفات. 

ومع ذلك، يبقى هذا التحسين خطوة عملية أولى تسهّل على المستخدم الوصول لمراجعات تتحدث عن نفس المشكلة أو الميزة التي يبحث عنها بدل الاعتماد على الفرز العام فقط.

تحسين نوعية قرار التحميل والشراء

ترى التقارير أن الفائدة الأكبر للميزة الجديدة تظهر عندما يريد المستخدم التأكد من نقاط بعينها قبل تحميل تطبيق أو شراء لعبة مدفوعة، مثل: «هل التطبيق يستهلك البطارية بشدة؟»، «هل يدعم اللغة العربية؟»، «هل يعمل على نوع محدد من الهواتف؟». 

بدل قراءة مراجعات عشوائية، يمكن ببساطة كتابة كلمة «battery» أو اسم هاتف مثل «Galaxy S22» أو «Arabic»، ليُظهر المتجر آراء المستخدمين الذين ذكروا هذه العناصر في تجاربهم، ما يعطي صورة أدق عن الواقعية الفعلية لعمل التطبيق في السيناريو الذي يهمك شخصيًا.

ويأتي هذا التحديث مكملاً لميزة «ملخص المراجعات بالذكاء الاصطناعي» التي أضافتها جوجل سابقًا، والتي تعرض فقرة مختصرة توضح أبرز الإيجابيات والسلبيات المذكورة في الآراء، مع «شرائح» (Chips) جاهزة تضغط عليها لتنتقل لمراجعات تتحدث عن موضوع معين. 

الجديد هنا أن المستخدم لم يعد مقيدًا فقط بهذه الشرائح الجاهزة، بل أصبح قادرًا على إدخال موضوعه الخاص والبحث عنه مباشرة.

متى تصل الميزة إلى هاتفك؟

ذكرت GSMArena أن جوجل بدأت الاختبار الداخلي لخانة البحث في المراجعات منذ نوفمبر الماضي، لكنها الآن باتت جزءًا من الإصدار العام الجديد لمتجر Play، مع بدء طرحها تدريجيًا للمستخدمين حول العالم. 

ونظرًا لأن جوجل تتبع عادة سياسة طرح بطيء على دفعات، قد لا تظهر الميزة فورًا لدى الجميع؛ لذلك تنصح التقارير بالتأكد من تحديث متجر Play يدويًا عبر الذهاب إلى: الإعدادات > حول > تحديث متجر Play، والتأكد من أن الإصدار على الأقل 50.7.24-31 أو أحدث.

بعد تحديث المتجر، يمكن تجربة الميزة بالدخول لأي تطبيق، ثم فتح صفحة المراجعات الكاملة كما سبق، والبحث عن كلمة أو عبارتين للتأكد من ظهور النتائج المطابقة. وإذا لم تظهر خانة البحث بعد، يرجح أن الأمر مجرد تأخير في طرح التحديث على منطقتك أو جهازك، ومن المتوقع أن تصل خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة.

خطوة أولى نحو بحث أكثر ذكاءً

رغم أن البحث الجديد يعتمد على تطابق الكلمات الحرفي ولا يدعم حتى الآن فهم «المعنى» أو العبارات القريبة، يعتبره كثير من المتابعين خطوة مهمة لتحويل قسم المراجعات في Google Play من مجرد «حائط نصوص» طويل إلى أداة عملية يمكن استغلالها للحصول على إجابات محددة قبل تثبيت أي تطبيق. 

وتشير المقالة إلى أنه سيكون من المفيد مستقبلًا أن تدعم جوجل البحث الدلالي (Semantic search)، بحيث لا يضطر المستخدم لكتابة الكلمات نفسها، بل يكفي أن يكتب سؤالاً أو عبارة قريبة من ما يريد، ويتولى الذكاء الاصطناعي فهم المقصود وجلب المراجعات الأكثر صلة.

في كل الأحوال، يضيف شريط البحث داخل المراجعات طبقة جديدة من الشفافية للمستخدم؛ فهو يسمح له بالوصول مباشرة لصوت من واجهوا نفس مخاوفه أو احتياجاته من التطبيق، بدلاً من الاعتماد فقط على التقييم العام بالنجوم أو ملخصات التسويق الرسمية، وهو ما يمكن أن يساعد في تجنب التطبيقات المليئة بالمشكلات، واختيار البدائل الأنسب بسهولة أكبر.

جوجل Google Play Google أندرويد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

أسعار كيا سبورتاج موديل 2020 المستعملة في مصر

كيا سبورتاج
كيا سبورتاج
كيا سبورتاج

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

