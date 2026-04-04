أندرويد 17 يختبر قواعد الإشعارات لوضع التنبيهات على الطيار الآلي

كشفت منصة Android Police أن جوجل تختبر في نسخة تجريبية من أندرويد 17 ميزة جديدة باسم «قواعد الإشعارات» Notification Rules، تهدف إلى منح المستخدم تحكمًا أدق في تنبيهات التطبيقات وجهات الاتصال بطريقة شبه تلقائية.

وأوضحت المنصة أن الميزة الجديدة قد تسمح للمستخدم عمليًا بوضع جزء كبير من الإشعارات على "الطيار الآلي"، بحيث يحدد مرة واحدة القواعد التي تناسبه، ثم يترك للنظام مهمة كتم التنبيهات غير المهمة وإبراز الرسائل التي لا يجب أن تفوته.

ما هي «قواعد الإشعارات» وكيف تعمل؟

أوضحت Android Police، استنادًا إلى شيفرة داخلية رُصدت في أحدث نسخة تجريبية من أندرويد 17، أن Notification Rules ستسمح بإنشاء قواعد خاصة لكل من التطبيقات وجهات الاتصال. وأشارت المنصة إلى أن واجهة الميزة تمنح المستخدم حرية اختيار "الهدف" أولًا، مثل مجموعة دردشة مزعجة في واتساب أو رقم شخص معين أو تطبيق محدد، ثم تحديد الإجراء المطلوب تطبيقه على إشعارات هذا الهدف.

أكد التقرير أن الخيارات المتاحة حاليًا – وفقًا للنصوص التي ظهرت في الكود – تشمل أوامر مثل Block (حظر)، وSilence (كتم)، وHighlight (تمييز)، وHighlight & Alert (تمييز مع تنبيه)، ما يعني أن المستخدم يمكنه مثلًا كتم إشعارات مجموعة عمل مزعجة مع تجميعها في حزمة واحدة في الخلفية، مع إنشاء قاعدة أخرى تضمن أن إشعارات شريك الحياة أو أحد أفراد الأسرة تظهر دائمًا في أعلى قائمة التنبيهات مصحوبة بتنبيه واضح.

أمثلة عملية.. من كتم المجموعات إلى تمييز الأهم

أشارت Android Police إلى أن الفائدة العملية لقواعد الإشعارات تتضح في سيناريوهات الحياة اليومية، مثل الانضمام إلى مجموعة نشطة على واتساب أو Google Messages ترسل عشرات الرسائل في الساعة.

وأوضحت المنصة أن المستخدم يمكنه إنشاء قاعدة لهذه المجموعة تقضي بكتم كل إشعاراتها وتجميعها في بطاقة واحدة صامتة، بحيث لا يستمر الهاتف في الاهتزاز طوال اليوم، بينما تظل الرسائل متاحة للمراجعة عند فتح التطبيق.

أكد التقرير أنه في المقابل يمكن للمستخدم إصدار قاعدة عكسية مع خيار Highlight & Alert لجهات محددة، مثل أحد الوالدين أو الزوج/الزوجة، لضمان عدم ضياع رسائلهم وسط زحام الإشعارات، حيث تُعرض هذه التنبيهات بشكل مميز وبصوت مسموع حتى لو تم كتم إشعارات أخرى أقل أهمية.

ميزة قد تتأخر عن الإطلاق الأول لأندرويد 17

أوضحت Android Police أن ميزة Notification Rules لا تزال في مرحلة مبكرة؛ إذ لم تظهر بعد في واجهة المستخدم في النسخة التجريبية العامة لأندرويد 17، رغم رصد النصوص المرتبطة بها في النظام.

وأشارت المنصة إلى أن جوجل سبق أن سلكت نهجًا مشابهًا مع مزايا أخرى، حيث تحتفظ بخصائص قيد التطوير لإطلاقها لاحقًا ضمن تحديثات ربع سنوية للنظام بدل تضمينها في الإصدار الأساسي، ما يعني أن قواعد الإشعارات قد تصل في وقت لاحق من 2026 ضمن إحدى حزم التحديث الدورية.

أكد التقرير أن تسريبات منفصلة من نسخة تجريبية لواجهة One UI 9 من سامسونج أشارت أيضًا إلى دعم قادم لهذه الميزة، ما يرجّح أن بعض الشركات المصنعة للهواتف، وعلى رأسها سامسونج، تستعد لتبني قواعد الإشعارات في واجهاتها بمجرد أن تصبح جاهزة في أندرويد.

مقارنة بالتطبيقات الخارجية وما يقدمه أندرويد اليوم

أشارت Android Police إلى أن فكرة التحكم الذكي في الإشعارات ليست جديدة بالكامل، إذ توفّر تطبيقات خارجية مثل BuzzKill منذ فترة إمكانات متقدمة لإنشاء قواعد مخصّصة للتنبيهات، مثل تشغيل نمط اهتزاز معين عند ورود بريد من عنوان محدد، أو كتم إشعارات تطبيق عندما تحتوي الرسالة على كلمات مفتاحية معينة.

وأوضحت المنصة أن الفارق هذه المرة هو أن جوجل تسعى إلى دمج منطق مشابه داخل النظام نفسه، ما يضمن أداءً أفضل وتكاملًا أعمق مع التطبيقات، دون الحاجة إلى منح صلاحيات واسعة لتطبيقات طرف ثالث.

أكدت التحليلات أن أندرويد قدّم خلال الإصدارات السابقة أدوات أخرى لتقليل "ضوضاء الإشعارات"، مثل تجميع التنبيهات المتشابهة في بطاقة واحدة، ونظام التهدئة (Cooldown) الذي يبطئ سيْل التنبيهات من تطبيق يفرط في الإرسال، وأن قواعد الإشعارات تبدو خطوة إضافية لوضع المستخدم في موقع القيادة عبر قواعد بسيطة لكنها قوية التأثير على تجربة استخدام الهاتف يوميًا.