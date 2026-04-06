تفاصيل معاقبة 3 عاطلين بالمشدد 10 سنوات بتهمة حيازة مخدرات في السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لـ 3 عاطلين بتهمة حيازة هيروين وحشيش، وسلاح أبيض في السلام.



تفاصيل الواقعة





وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا مخدر الهيروين و المخدر والحشيش وذلك بقصد الاتجار، كما حازوا سلاحا أبيض (مطواة وكتر) دون مسوغ قانوني.





وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد بقيام 3 أشخاص بحيازة المخدرات. وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.





وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهمين وتبين أنهم 3 عاطلون لهم معلومات جنائية وبتفتيشهم عثر بحوزتهم علي 4 لفافات من الهيروين المخدر وكيلو جرام من الحشيش ومبلغ مالي وسلاح أبيض و3 هواتف محمولة.





وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المضبوطات بهدف الربح والاتجار غير المشروع والمبلغ المالي من حصيلة تجارتهم والهاتف المحمول بقصد الاتصال على عملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.