الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

بعد البراءة.. ترحيل البلوجر شاكر محظور للسجن لتنفيذ حكم حبسه في قضية نشر فيديوهات خادشة

رامي المهدي

قامت الجهات المختصة بترحيل البلوجر شاكر محظور، عقب صدور حكم ببراءته في حيازة المخدرات، لتنفيذ باقي مدة العقوبة الصادرة ضده في قضية أخرى بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام، والصادر فيها حكم بالحبس لمدة عامين وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

وكانت المحكمة الاقتصادية قد أدانت المتهم ببث محتوى مخالف للقيم والآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستهدفًا تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وأرباح مالية.

ويأتي تنفيذ الحكم بعد انتهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية، ليبدأ المتهم قضاء باقي مدة العقوبة داخل محبسه، وفقًا لما قضى به الحكم القضائي الصادر بحقه.

وكانت أصدرت محكمة جنايات التجمع، حكمها براءة شاكر محظور من تهمة حيازة المخدرات.

حددت محكمة الاستئناف جلسة محاكمة  التيك توكر شاكر محظور، المتهم بنشر فيديوهات خادشة للحياء، باستئناف على الحكم الصادر بحبسه عامين 19 أبريل.

وفي الجلسة السابقة، استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع الذي جاءت دفوعه حول بطلان التحريات.


 قرر قاضي المعارضات قبول استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل التيك توكر شاكر محظور، وحبس المتهم 45 يوما على ذمة التحقيقات.
 

وكشف مصدر قضائي مطلع على قضية التيك توكر شاكر محظور، أن النيابة العامة استأنفت على قرار إخلاء سبيل المتهم.

وأوضح المصدر، أنه سوف يتم نظر الاستئناف اليوم للبت في قرار إخلاء سبيله من عدمه.
 

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة القاهرة الجديدة، باخلاء سبيل التيك توكر المعروف باسم شاكر محظور، بكفالة في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء.


وكانت أسندت جهات التحقيق، تهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء، فضلا عن حيازة مواد مخدرة وتعاطي المواد المخدرة في القاهرة الجديدة.

ونفى التيك توكر شاكر تعاطيه المواد المخدرة، مستطردًا: "أنا مش بدخن ومحافظ على صحتي "، كما نفى حيازته للمواد المخدرة أو السلاح الناري. 

وأمرت النيابة بإجراء تحليل المخدرات للمتهم للتأكد من تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، كما أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر فيديوهات خادشة وتعاطي المواد المخدرة.

ويواجه التيك توكر المعروف باسم شاكر محظور، والذي أُلقي القبض عليه على خلفية نشر محتوى خادش للحياء عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، تهمة جديدة كشفت عنها وزارة الداخلية بتعاطي المواد المخدرة.

وكشفت الداخلية أن المتهم تم ضبطه داخل كافيه شهير بالقاهرة الجديدة، وبرفقته مدير أعماله، وذلك عقب تقنين الإجراءات وتنفيذ إذن النيابة العامة.

وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزتهما على كمية من مخدري الحشيش والأيس، بالإضافة إلى سلاح ناري غير مرخص. 

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي، إلى جانب استخدام المحتوى المثير للجدل على صفحات التواصل لزيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

وكانت الأجهزة الأمنية تحركت بناءً على عدة بلاغات تتهم صانع المحتوى بنشر فيديوهات تنطوي على إساءة للقيم والمبادئ الأسرية، وإخلال بالآداب العامة، مما دفع الجهات المعنية إلى إدراج اسمه ضمن الحملة الأمنية التي تستهدف المحتوى المخالف على المنصات الرقمية.


 

شاكر محظور

