هل تقرر تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية؟|التعليم تحسم الجدل

هل يتم تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية ؟ .. سؤال يتم تداوله بشكل واسع حاليا على وسائل التواصل الإجتماعي بمختلف أنواعها

من جانبه حسم شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل المثار بشأن حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية

وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : لا يوجد قرار بـ تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية كما يتردد.

حالة الطقس .. التقلبات الجوية المتوقعة

ومن جانبها ، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن هناك فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة يومي غداً الثلاثاء 7 ابريل وبعد غد الأربعاء 8 ابريل على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أنه سيكون أيضا هناك شبورة مائية من 4 صباحا لـ9 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد و وسط سيناء ابتداءا من غد وحتى يوم الجمعة القادم

كما أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من أغلب الأنحاء على فترات متقطعة ابتداءا من غد وحتى يوم الجمعة القادم .

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، بالفعل بداية دخول السحب الممطرة على أقصى غرب البلاد يصاحبها فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة ، كما توجد بعض السحب المنخفضة شمال الوجه البحرى قد يصاحبها فرص سقوط خفيفة على بعض المناطق.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار تدفق السحب الممطرة على مناطق من (مطروح - السلوم ) يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.



درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة الكبرى والوجه البحري : 24 يوم الثلاثاء - 23 يوم الأربعاء - 25 يوم الخميس

السواحل الشمالية : 19 يوم الثلاثاء - 20 يوم الأربعاء - 22 يوم الخميس

شمال الصعيد : 27 يوم الثلاثاء - 24 يوم الأربعاء - 26 يوم الخميس

جنوب الصعيد : 32 يوم الثلاثاء - 29 يوم الأربعاء - 29 يوم الخميس