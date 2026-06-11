انقلاب صيفي وظواهر جوية.. موعد بداية فصل الصيف رسميًا

تزامنًا مع اقتراب انتهاء فصل الربيع وارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد خلال هذه الآونة، يبحث الكثير من المواطنين عبر محركات البحث المختلفة، عن موعد بدء فصل الصيف 2026 رسميًا، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، لمعرفة ما إذا كانت الموجات الحارة ستستمر خلال الأيام المقبلة أم ستشهد البلاد تحسنًا نسبيًا في الأحوال الجوية.

الموعد الرسمي لانتهاء فصل الربيع وبدء صيف 2026 فلكيا

وفقًا للتقويم الفلكي، من المقرر أن ينتهي فصل الربيع يوم السبت الموافق 20 يونيو 2026، الذي استمر قرابة ثلاثة أشهر منذ بدايته في مارس الماضي، وبذلك يبدأ فصل الصيف 2026 يوم الأحد 21 يونيو 2026، بالتزامن مع ظاهرة الانقلاب الصيفي التي تحدث في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

ويمتد طول فصل الصيف إلى 93 يوم و15 ساعة، ليكون من أطول فصول السنة من حيث عدد ساعات النهار مقارنة بالفصول الأخرى، لينتهي رسميا في 22 سبتمبر 2026، ليبدأ بعد ذلك فصل الخريف.

موعد الانقلاب الصيفي

ويحدث الانقلاب الصيفي هذا العام يوم 21 يونيو وهي اللحظة التي تصل فيها الشمس ظاهريًا إلى أقصى ارتفاع لها شمالًا.

ما هو الانقلاب الصيفي؟

الانقلاب الصيفي ظاهرة فلكية تحدث نتيجة ميل محور الأرض بزاوية تبلغ حوالي 23.5 درجة خلال دورانها حول الشمس، ما يؤدي إلى توجيه أشعة الشمس بشكل مباشر نحو النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

وينتج عن هذه الظاهرة أطول نهار وأقصر ليل خلال العام، وبعدها تبدأ ساعات النهار في التراجع تدريجيًا حتى بداية فصل الخريف في شهر سبتمبر.

الظواهر الجوية في فصل الصيف

ويُعرف فصل الصيف بأنه أكثر فصول السنة حرارة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، ويستمر فلكيًا حتى موعد الاعتدال الخريفي في شهر سبتمبر، وخلال هذه الفترة يفضل الكثير من المواطنين التخطيط للإجازات الصيفية والرحلات الشاطئية والاستمتاع بالأنشطة الخارجية.

وتتأثر البلاد خلال فصل الصيف بمنخفض الهند الموسمي، الذي يساعد على استقرار قيم ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية في هذا الفصل، بين 34 إلى 36 على القاهرة الكبرى، وأحيانًا تسجل الـ 40 درجة على جنوب الصعيد، لكنه من ناحية أخرى يعمل على ارتفاع نسب الرطوبة، التي تزيد من الإحساس بحرارة الصيف.

وتتأثر البلاد خلال فصل الصيف بتأثير مرتفع العروض الوسطى الذي يعمل على حدوث ارتفاعات كبيرة في نسب الرطوبة وخاصة على السواحل الشمالية وشمال البلاد حتى شمال الصعيد.

طقس اليوم الخميس

وعلى صعيد آخر، أوضحت هيئة الأرصاد أن طقس اليوم يكون معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد.