لتجنب الأمراض في الصيف.. احذر هذه الأخطاء الشائعة يجب تجنبها أثناء السباحة

مع ارتفاع درجات الحرارة، لا شيء يُضاهي متعة السباحة المنعشة. ومع تزايد التحذيرات من موجات الحر، يميل الأشخاص غريزيًا إلى الماء. يتوجه البعض إلى الشواطئ لقضاء عطلة نهاية أسبوع، بينما يلجأ آخرون إلى الأنهار والبحيرات والمنتزهات المائية. أما بالنسبة للعائلات التي لديها أطفال، فتُصبح السباحة الخيار الأمثل في الصيف - وسيلة للتغلب على الحر، والحفاظ على النشاط، وإبقاء الأطفال النشيطين مستمتعين لساعات. لكن ما قد لا يُدركه الكثير من السباحين هو أن حتى السباحة المنعشة في المسبح أو المياه العذبة قد تُسبب أحيانًا بعض المشاكل الجلدية والصحية غير المتوقعة.

قد تُؤدي هذه المشاكل إلى تهيج الجلد، وصعوبة التنفس، والتهابات العين، وغيرها. قبل أن تُعزي الطفح الجلدي الذي يظهر بعد السباحة أو السعال المُستمر إلى الحر، من المهم فهم ما يحدث فعلاً في الماء.

أخطاء شائعة يجب تجنبها أثناء السباحة

تجنّبوا المياه العذبة: أطباء يدقّون ناقوس الخطر

قبل التوجّه إلى أقربمكان للسباحة خلال رحلتكم الصيفية، يجب أن تعلموا أن كبار الأطباء يوجّهون تحذيراً بالغ الأهمية. فقد نصح الدكتور ديباك كريشنامورثي، كبير أطباء القلب في الهند، بالابتعاد عن بحيرات وأنهار المياه العذبة للسباحة. وكتب على موقع X: "للحفاظ على صحة أدمغتكم، استحموا في حماماتكم بمياه معالجة، واسبحوا في أحواض سباحة مُعقّمة بالكلور. إياكم والسباحة في المياه العذبة".

إضافةً إلى خطر الإصابة بضربات الشمس خلال موجات الحرّ الشديدة، حذّرت مديرية الخدمات الصحية أيضاً من اللجوء إلى السباحة في البرك والينابيع وغيرها من المسطحات المائية الراكدة للترويح عن أنفسكم من الحرّ.

ويكمن الخطر الأكبر في المياه العذبة الدافئة في كائن حيّ مجهري يُدعى "نيجليريا فوليري"، والمعروف باسم "الأميبا الآكلة للدماغ". توجد هذه الكائنات وحيدة الخلية بشكل طبيعي في المسطحات المائية العذبة الدافئة والراكدة أو بطيئة الجريان، وخاصة خلال أشهر الصيف الحارة عندما ترتفع درجة حرارة الماء. تدخل هذه الكائنات الجسم عبر الأنف، عادةً عند الغوص أو السباحة تحت الماء.

لماذا يُعدّ الأطفال أكثر عرضة للخطر مما تعتقد؟

يظن معظم الآباء أن المسبح المعالج بالكلور بشكل جيد آمن. لكن الحقيقة أكثر تعقيدًا، ويتحمل الأطفال، على وجه الخصوص، العبء الأكبر من هذا التعرض. يوضح الدكتور توشار باريك، استشاري أول في طب حديثي الولادة وطب الأطفال في مستشفى الأمومة، خارادي، بونا: "الأطفال أكثر عرضة لتأثير الكلور لأن مساحة سطح أجسامهم أكبر نسبيًا مقارنة بوزنهم، ويقضون فترات طويلة في الماء".

كما أنهم يلعبون بنشاط، مما يزيد من معدل تنفسهم، ويجعلهم يستنشقون كمية أكبر من الهواء لكل كيلوجرام من وزن الجسم مقارنة بالبالغين. لدى الأطفال مجاري هوائية أصغر، ورئتان في طور النمو، وجهاز مناعي أضعف، لذا فهم أكثر عرضة للآثار الجانبية السامة للكلور في الماء.

ويضيف الدكتور جيه. كيه. ريدي، استشاري أول في طب الأطفال في مستشفيات أبولو للأطفال، تشيناي، مزيدًا من التوضيح. يقول: "لم يكتمل نمو الجهاز التنفسي، وكذلك جهاز المناعة لدى الأطفال الصغار، بعد. سيعاني الأطفال المصابون بالربو أو الحساسية من ردود فعل تنفسية أكثر في المسابح التي تحتوي على مركبات الكلور. يجب اعتبار الأزيز ومشاكل التنفس الأخرى علامات على آثار جانبية محتملة."

هناك عامل آخر نادرًا ما يُذكر في جلسات التوعية للآباء: الكلورامينات.

عندما يتفاعل الكلور مع المواد العضوية - كالعرق والبول وخلايا الجلد - تتكون الكلورامينات. وهي مركبات غالباً ما تكون أكثر تهيجاً من الكلور نفسه. يقول الدكتور باريك: "عندما تتلامس النفايات العضوية كالعرق والبول مع الكلور في الماء، تتكون الكلورامينات التي تُسبب تهيجاً أكبر للجلد والجهاز التنفسي. تتواجد الكلورامينات المتطايرة فوق سطح الماء مباشرةً، والأطفال الذين يلعبون بنشاط لفترات طويلة هم الأكثر عرضةً لها".

ما تأثير الكلور الحقيقي على الجلد والشعر؟



يُلحق التعرض المنتظم لحمامات السباحة ضرراً ملحوظاً بحاجز الجلد، سواءً للبالغين أو الأطفال. ومع ذلك، يحدث هذا الضرر ببطء شديد بحيث لا يلاحظه معظم السباحين. تصف الدكتورة بوشبا جناناراج، استشارية أولى في الأمراض الجلدية بمستشفيات أبولو التخصصية في فاناجارام، تشيناي، العملية بالتفصيل قائلةً: "تعمل الطبقة الخارجية للجلد كحاجز واقٍ. فهي تحافظ على الرطوبة وتمنع دخول المهيجات والبكتيريا والعوامل البيئية الضارة. ويعتمد هذا الحاجز على مزيج محدد من الدهون الطبيعية والبروتينات وبيئة سطحية حمضية قليلاً. الكلور مادة كيميائية مؤكسدة، وما يفعله هو إذابة جزء من تلك الدهون الواقية مع كل تعرض له."

هناك أيضًا خلل في درجة الحموضة (pH). تشرح قائلة: "تتميز مياه المسابح بدرجة حموضة قلوية طفيفة، بينما تفضل البشرة بطبيعتها بيئة حمضية معتدلة. ومع السباحة المتكررة، لا تعود البشرة إلى درجة الحموضة الطبيعية تمامًا". والنتيجة؟ بشرة تفقد رطوبتها بسرعة، وتشعر بالجفاف حتى بعد ساعة من السباحة، وتصبح أكثر عرضة للعدوى مع مرور الوقت.

بالنسبة للأشخاص المصابين بالإكزيما أو الصدفية، يكون الخطر أكبر. تشير الدكتورة شريفة شوز، أخصائية الأمراض الجلدية في عيادة الدكتورة شريفة للعناية بالبشرة في مومباي، إلى أن المياه المعالجة بالكلور قد تُفاقم الحالات الجلدية الموجودة، بما في ذلك الوردية والتهاب الجلد. وتنصح قائلة: "يجب على الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات الحرص على ترطيب بشرتهم جيدًا قبل السباحة وبعدها".

تُعد صحة الشعر من بين الأضرار الأخرى التي غالبًا ما تمر دون ملاحظة حتى يحدث تلف كبير. ووفقًا للدكتور جناناراج، يُؤدي الكلور إلى خشونة الطبقة الخارجية من كل شعرة. هذا يجعل الشعر أكثر مسامية، وأكثر عرضة للتشابك، وأكثر عرضة للتقصف. "كما تتأثر البنية الداخلية للشعرة - إذ يُعطّل الكلور الروابط البروتينية داخل القشرة، مما يُضعف قوة شد الشعرة." يميل السباحون المنتظمون، وخاصةً من يصبغون شعرهم أو يعالجونه كيميائيًا، إلى ملاحظة تسارع هذا التلف.

ماذا ينبغي على السباحين فعله؟

يمكن لبعض العادات البسيطة أن تقلل بشكل كبير من الأضرار الصحية الناتجة عن التعرض لمياه المسابح، سواء للأطفال أو البالغين.

قبل دخول المسبح

الاستحمام السريع ليس مجرد أدب، بل يقلل أيضًا من كمية المواد العضوية على الجلد التي تتفاعل مع الكلور لتكوين الكلورامينات المهيجة. كما أن وضع مرطب قبل السباحة يُساعد على حماية حاجز البشرة. ويجب على الأطفال الذين يسبحون بانتظام ارتداء نظارات السباحة وقبعات السباحة كإجراء أساسي.

بعد الخروج من المسبح

الاستحمام بعد السباحة أكثر أهمية مما يظن معظم الأشخاص. يقول الدكتور باريك: "يساعد الاستحمام بعد السباحة على إزالة الكلور والبكتيريا والمواد الكيميائية الأخرى من الجلد والشعر. كما يقلل من خطر تهيج الجلد وجفافه وعدم الراحة في العين، وحتى الالتهابات".

عند اختيار مرطب للسباحين الدائمين، ينصح الدكتور تشوز بالبحث عن مكونات محددة. يقول: "ينبغي على السباحين المنتظمين اختيار مرطبات تحتوي على السيراميدات وحمض الهيالورونيك والجلسرين للمساعدة في استعادة ترطيب البشرة وإصلاح حاجزها الواقي". وعند سؤاله عن بخاخات الحماية "المقاومة للكلور" التي شاعت بين السباحين المنتظمين، قدم الدكتور تشاوس تقييمًا متحفظًا: "تشكل هذه البخاخات حاجزًا واقيًا ضد التعرض للكلور، لكنها لا تمنعه ​​تمامًا، وإنما توفر الحماية فقط عن طريق تقليل الجفاف أو التهيج. ويظل الشطف والترطيب الجيدان بعد السباحة أمرًا بالغ الأهمية".

كما ينبغي على الآباء الحرص على تحديث تطعيمات أطفالهم. ويوصي كل من الدكتور باريك والدكتور ريدي بتطعيم الأطفال ضد التهاب الكبد الوبائي أ والتيفوئيد قبل بدء موسم السباحة. وفي وثائقها الصحية العالمية الرسمية حول الأنشطة الترفيهية المائية والأمراض، تصنف منظمة الصحة العالمية التيفوئيد كمرض خطير قد يكون مميتًا، ويمكن أن يصاب به الأفراد من خلال التعرض الترفيهي للمياه الملوثة. يكمن السبب الرئيسي هنا في أن مياه أحواض السباحة قد تؤدي إلى أمراض مثل التيفوئيد والتهاب الكبد إذا كانت ملوثة ببكتيريا السالمونيلا التيفية والفيروس الذي ينتشر عن طريق التلوث البرازي الفموي.

وخلاصة القول، كما يوضح الدكتور ريدي، "تحافظ السباحة على اللياقة البدنية والتناسق والثقة بالنفس. إنها وسيلة جيدة للحفاظ على الصحة، ولكن لا تُعرّض سلامتك للخطر أثناء وجودك في المسبح. اختر مسبحًا آمنًا، واتبع جميع الإرشادات، وتأكد من وجود إشراف على الجميع". لا يجب أن يكون المسبح مصدرًا للخطر، كل ما يتطلبه الأمر هو الاستعداد الجيد من جانبك.