لسة في الربيع.. موعد بداية فصل الصيف 2026 رسميًا

تزامنًا مع اقتراب انتهاء فصل الربيع وارتفاع درجات الحرارة تدريجيًا، ازدادت معدلات البحث عبر محركات البحث المختلفة عن موعد بداية فصل الصيف 2026، خاصة مع ارتباطه بموسم الإجازات والسفر والرحلات الشاطئية، حيث ينتظر الملايين من المصريين قدوم هذا الفصل للاستمتاع بأجوائه المميزة.

ويُعد تحديد موعد بداية فصل الصيف 2026 أمرًا مهمًا للمواطنين للتخطيط لإجازاتهم الصيفية، سواء للسفر إلى الشواطئ أو المنتجعات السياحية، وكذلك للاستعداد لارتفاع درجات الحرارة وموجات الحر التي تصاحب هذا الفصل من كل عام.



موعد فصل الصيف 2026 فلكيًا

ووفقًا للتقويم الفلكي، يبدأ موعد بداية فصل الصيف 2026 رسميًا مع حدوث الانقلاب الصيفي، والذي يُعد أطول نهار وأقصر ليل في العام.



ومن المقرر أن يبدأ الفصل فلكيًا يوم الأحد 21 يونيو 2026، لينتهي بذلك فصل الربيع الذي استمر قرابة ثلاثة أشهر منذ بدايته في مارس الماضي.

موعد الانقلاب الصيفي

يحدث الانقلاب الصيفي هذا العام يوم 21 يونيو، وهي اللحظة التي تصل فيها الشمس ظاهريًا إلى أقصى ارتفاع لها شمالًا.



وفي هذا اليوم يكون النهار هو الأطول خلال العام، بينما يكون الليل هو الأقصر، لتبدأ بعدها ساعات النهار في التراجع التدريجي حتى بداية فصل الخريف.

ما هو الانقلاب الصيفي؟

الانقلاب الصيفي ظاهرة فلكية تحدث نتيجة ميل محور الأرض بزاوية تبلغ حوالي 23.5 درجة خلال دورانها حول الشمس، ما يؤدي إلى توجيه أشعة الشمس بشكل مباشر نحو النصف الشمالي من الكرة الأرضية.



وينتج عن هذه الظاهرة أطول نهار وأقصر ليل خلال العام، وبعدها تبدأ ساعات النهار في التراجع تدريجيًا حتى بداية فصل الخريف في شهر سبتمبر.

موعد بداية فصول السنة 2026

جاءت مواعيد بداية فصول السنة 2026 كالتالي:

فصل الربيع 2026: بدأ يوم الجمعة 20 مارس 2026، وينتهي يوم 20 يونيو 2026.

فصل الصيف 2026: يبدأ يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2026، وينتهي يوم 22 سبتمبر 2026.

فصل الخريف 2026: يبدأ يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، وينتهي يوم 22 ديسمبر 2026.

فصل الشتاء 2026: يبدأ يوم الاثنين 21 ديسمبر 2026، وينتهي يوم 20 مارس 2027.



كيفية الاستعداد لصيف 2026

مع اقتراب موعد بداية فصل الصيف 2026، ينصح الخبراء المواطنين بالاستعداد المبكر من خلال:

تجهيز الملابس الصيفية: وشراء المستلزمات الجديدة التي يمكن الاحتياج إليها خلال فصل الصيف.

شراء واقي الشمس المناسب: للبشرة للحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

فحص التكييفات أو المراوح المنزلية: وصيانتها إذا استلزم الأمر ذلك.

تحديد أماكن الخروج المناسبة: لفصل الصيف كالشواطئ والنوادي والكافيهات.

نصائح مهمة للتعامل مع حرارة الصيف

في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يقدم خبراء الصحة والأرصاد مجموعة من النصائح المهمة:

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس: خلال ساعات الذروة (من 12 ظهرًا إلى 4 عصرًا).

الإكثار من شرب المياه والسوائل: على مدار اليوم للحفاظ على ترطيب الجسم.

ارتداء الملابس القطنية الفاتحة والخفيفة: لأنها تعكس حرارة الشمس وتسمح بتهوية الجسم.

استخدام القبعات والنظارات الشمسية: عند الخروج لحماية العينين والرأس.

متابعة بيانات الأرصاد الجوية: للتحذير من موجات الحر واتخاذ الاحتياطات اللازمة.

تناول الفواكه والخضروات: الغنية بالمياه والأملاح المعدنية للحفاظ على ترطيب الجسم.

تأثير فصل الصيف على الصحة

مع حلول موعد بداية فصل الصيف 2026، ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، مما قد يؤثر على صحة المواطنين.

يُعتبر الإجهاد الحراري وضربات الشمس من أبرز المخاطر الصحية خلال هذه الفترة، خاصة لكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة، لذا يُنصح بتجنب المجهود البدني العنيف في فترات النهار الحارة، والبقاء في الأماكن المكيفة قدر الإمكان.



تأثير فصل الصيف على الزراعة والمواسم

يؤثر موعد بداية فصل الصيف 2026 بشكل مباشر على القطاع الزراعي، حيث تبدأ المحاصيل الصيفية في النمو والإزهار، وتشتد الحاجة إلى الري والتسميد، كما يشهد هذا الموسم نضج العديد من الفواكه الصيفية مثل البطيخ والمانجو والعنب والخوخ، والتي يزداد الطلب عليها بشدة خلال هذه الفترة.