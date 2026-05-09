موعد انطلاق فصل الصيف 2026 | متى يبدأ رسميًا.. ولماذا يختلف تاريخ بدايته؟

مع الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة، يبدأ التساؤل المعتاد حول الموعد الرسمي لبداية فصل الصيف، في إطار الاستعداد المبكر للتخطيط لقضاء الإجازات مع الأهل والأصدقاء بالمحافظات الساحلية.

موعد بدء فصل الصيف رسميًا لعام 2026

وفقا للحسابات الفلكية الدقيقة، سيبدأ فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2026، وفي هذا اليوم، سيحدث ما يسمى بالانقلاب الصيفي، وتحديدا في تمام الساعات الأولى من الصباح.

وسيستمر فصل الصيف لعام 2026 لمدة تقارب 93 يوما، لينتهي رسميا في 22 سبتمبر 2026، ليبدأ بعد ذلك فصل الخريف.

يتميز يوم 21 يونيو بأنه أطول نهار في السنة وأقصر ليل، حيث تصل الشمس إلى أقصى نقطة شمالية لها في السماء فوق مدار السرطان.

لماذا يختلف تاريخ بداية فصل الصيف؟

رغم أن فصل الصيف يبدأ فلكيًا في 21 يونيو، فإن ملامحه المناخية في مصر تظهر قبل ذلك بأسابيع، إذ تبدأ موجات الحر عادة خلال شهر مايو، ثم تشتد في يونيو ويوليو وأغسطس، وهي الأشهر التي تسجل فيها البلاد أعلى درجات الحرارة سنويًا، خاصة في مناطق جنوب الصعيد.

وتتسم هذه الفترة بزيادة شدة الإشعاع الشمسي وطول ساعات سطوع الشمس يوميًا، مما يجعل الشعور بالحرارة أكثر حدة في المناطق الداخلية مقارنة بالمناطق الساحلية.

الانقلاب الصيفي

يحدث الصيف بسبب ميل محور الأرض بمقدار 23.5 درجة أثناء دورانها حول الشمس. في شهر يونيو، يميل القطب الشمالي نحو الشمس، مما يجعل أشعتها تسقط عمودية على مدار السرطان.

ويعد هذا الميل السبب الحقيقي وراء تغير الفصول، وليس قرب الأرض أو بعدها عن الشمس كما يعتقد البعض خطأً.

التوقيت الصيفي 2026

تطبق مصر نظام التوقيت الصيفي بهدف تحسين استغلال ضوء النهار وتقليل استهلاك الطاقة، ووفقًا للنظام المعتمد، ويبدأ التوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام.