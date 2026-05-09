قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يستعرض مع ماكرون جهود احتواء توترات المنطقة
رئيس جيبوتي: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا يحتذى به للتعاون
من بينها تعاون بحثي متقدم في مجالات المستقبل.. طفرة غير مسبوقة في مجال التعليم العالي بين مصر وفرنسا
حفيظ دراجي يعلق على مواجهة الزمالك واتحاد العاصمة
تشكيل مواجهة برايتون ووولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي
مصدر بالزمالك: لا قلق بشأن مشكلة إيقاف القيد والأمر سينتهي بنهاية الموسم الجاري
المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض تحذر من ظهور حالات إصابة بفيروس هانتا
عروض الـ 10 كيلو تسيطر على الأسواق.. أسعار الدواجن والطيور اليوم السبت 9 مايو
أسعار العملات العربية بالبنوك.. الدينار الكويتي يواصل الصدارة أمام الجنيه
قبل افتتاح مقر جامعة سنجور.. الرئيس السيسي وماكرون يلتقطان صورًا تذكارية|صور
محمد معروف حكما لنهائي كأس مصر بين بيراميدز وزد غدا
موعد انطلاق فصل الصيف 2026 | متى يبدأ رسميًا.. ولماذا يختلف تاريخ بدايته؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

موعد انطلاق فصل الصيف 2026 | متى يبدأ رسميًا.. ولماذا يختلف تاريخ بدايته؟

فضل الصيف
فضل الصيف
خالد يوسف

مع الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة، يبدأ التساؤل المعتاد حول الموعد الرسمي لبداية فصل الصيف، في إطار الاستعداد المبكر للتخطيط لقضاء الإجازات مع الأهل والأصدقاء بالمحافظات الساحلية.

موعد بدء فصل الصيف رسميًا لعام 2026

وفقا للحسابات الفلكية الدقيقة، سيبدأ فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2026، وفي هذا اليوم، سيحدث ما يسمى بالانقلاب الصيفي، وتحديدا في تمام الساعات الأولى من الصباح.

وسيستمر فصل الصيف لعام 2026 لمدة تقارب 93 يوما، لينتهي رسميا في 22 سبتمبر 2026، ليبدأ بعد ذلك فصل الخريف.

يتميز يوم 21 يونيو بأنه أطول نهار في السنة وأقصر ليل، حيث تصل الشمس إلى أقصى نقطة شمالية لها في السماء فوق مدار السرطان.

لماذا يختلف تاريخ بداية فصل الصيف؟

رغم أن فصل الصيف يبدأ فلكيًا في 21 يونيو، فإن ملامحه المناخية في مصر تظهر قبل ذلك بأسابيع، إذ تبدأ موجات الحر عادة خلال شهر مايو، ثم تشتد في يونيو ويوليو وأغسطس، وهي الأشهر التي تسجل فيها البلاد أعلى درجات الحرارة سنويًا، خاصة في مناطق جنوب الصعيد.

وتتسم هذه الفترة بزيادة شدة الإشعاع الشمسي وطول ساعات سطوع الشمس يوميًا، مما يجعل الشعور بالحرارة أكثر حدة في المناطق الداخلية مقارنة بالمناطق الساحلية.

الانقلاب الصيفي

يحدث الصيف بسبب ميل محور الأرض بمقدار 23.5 درجة أثناء دورانها حول الشمس. في شهر يونيو، يميل القطب الشمالي نحو الشمس، مما يجعل أشعتها تسقط عمودية على مدار السرطان.

ويعد هذا الميل السبب الحقيقي وراء تغير الفصول، وليس قرب الأرض أو بعدها عن الشمس كما يعتقد البعض خطأً.

التوقيت الصيفي 2026

تطبق مصر نظام التوقيت الصيفي بهدف تحسين استغلال ضوء النهار وتقليل استهلاك الطاقة، ووفقًا للنظام المعتمد، ويبدأ التوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام.

بدء فصل الصيف 2026 فصل الصيف التوقيت الصيفي الانقلاب الصيفي فصل الصيف رسميًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

مستعد للإعدام.. اعترافات مثيرة لقاضٍ متهم بإنهاء حياة طليقته: تزوجت عرفيًا مرتين وخشيت على ابنتي منها

المعاشات

مشروع قانون جديد لتعديل قانون المعاشات.. زيادة سنوية 20 %.. ومكافأة إضافية للمؤمن عليهم

جماهير الزمالك

إعلامي يزف خبرًا سارًا لجماهير الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري

الانترنت

باقات إنترنت مخفضة ومواقع مجانية.. هدية من الحكومة للمصريين

انتشار الفئران في قطاع غزة

رعب في غزة من فيروس هانتا.. إسرائيل تنشر الفئران بالقطاع بشكل لافت

أرشيفي

أمطار رعدية تضرب عدة مناطق بالمملكة.. تحذير عاجل من الأرصاد السعودية

محمد عبد المنعم

فرج عامر يكشف مفاجأة عن عودة محمد عبد المنعم إلى الأهلي

الأهلي

كيف يفكر الأهلي لإنهاء أزمة الرواتب الكبيرة؟ وأزمة بسبب هوية مدير الكرة الجديد .. اعرف القصة كاملة

ترشيحاتنا

ليفربول

في غياب محمد صلاح .. ليفربول يتعادل أمام تشيلسي بالدوري الإنجليزي

حمزة عبد الكريم

صحيفة SPORT.. حمزة عبد الكريم مهاجم كلاسيكي وأحدث ضجة كبيرة

الزمالك

محمود فايز يدعم الزمالك: تكملة الحدوتة والحكاية والبطولة

بالصور

محافظ الشرقية يستقبل مساعد وزير الصحة ويؤكد على تلبية احتياجات المستشفيات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لوك مميز.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

كيف يمكن الإصابة بفيروس هانتا من داخل منزلك؟.. طرق الوقاية منه

كيف يمكن ان تصاب بفيروس هانتا داخل منزلك؟
كيف يمكن ان تصاب بفيروس هانتا داخل منزلك؟
كيف يمكن ان تصاب بفيروس هانتا داخل منزلك؟

طريقة عمل الفراخ الشواية في الكيس الحراري.. بتتبيلة المطاعم وطعم مميز

طريقة عمل الفراخ الشواية في الكيس الحراري
طريقة عمل الفراخ الشواية في الكيس الحراري
طريقة عمل الفراخ الشواية في الكيس الحراري

فيديو

شيرين عبد الوهاب

بعد ساعات من طرحها.. شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند بأغنية «تباعًا تباعًا»

علي غزلان

دبلة وفستان.. فرح شعبان تفتح باب التكهنات بعد ظهورها الأخير

أحمد سعد

بعد الانفصال الثالث عن علياء بسيوني.. محطات الزواج في حياة أحمد سعد

ندم ريهام سعيد

كان نفسي أسلم عليه.. ريهام سعيد تعترف بندمها بعد رحيل هاني شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد