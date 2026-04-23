مرأة ومنوعات

تحذير من الإفراط في غسل الوجه خلال فصل الصيف.. ما السبب ؟

غسل الوجه
غسل الوجه

مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الرطوبة، يلجأ الكثيرون غريزيًا إلى غسل الوجه عدة مرات في اليوم للشعور بالانتعاش. ورغم أن هذا قد يبدو من باب النظافة الشخصية الجيدة ويمنح شعورًا بالانتعاش، إلا أن أطباء الجلدية يحذرون من أن الإفراط في غسل الوجه خلال فصل الصيف قد يضر بالبشرة، ويخل بتوازنها الطبيعي، ويؤدي إلى ظهور حب الشباب، وزيادة إفراز الزيوت، والتهيج.

"فجأة، تعمل البشرة كدرع، وليس مجرد طبقة للغبار والأوساخ. كل عملية تنظيف، وخاصة باستخدام الصابون الرغوي أو ذي التأثير غير اللامع، تزيل أكثر من مجرد التراكمات اليومية - إنها تسحب الدهون الطبيعية أيضًا"، كما قال الدكتور ساتيش بهاتيا، طبيب الأمراض الجلدية والتجميل المعتمد من المجلس في الجمعية الهندية للسرطان.

لماذا يجعل فصل الصيف بشرتك أكثر حساسية؟


يزيد الطقس الحار والرطب من إفراز العرق والزيوت. في المدن ذات الرطوبة العالية، تعمل الغدد الدهنية في البشرة بجهد مضاعف. وهذا ما يدفع الكثيرين إلى غسل بشرتهم بشكل متكرر، ظنًا منهم أن ذلك سيتحكم في إفراز الزيوت ويمنع ظهور البثور.

لكن هذا النهج قد يأتي بنتائج عكسية.

"بمرور الوقت، يتفاعل الجسم، ويغير مساره دون سابق إنذار - فيزيد من إفراز الدهون لتعويض النقص. وفجأة، يعود وهج الظهيرة، إلى جانب المسام المسدودة والدهنية التي لا يرغب بها أحد"، كما قال الدكتور بهاتيا.

دور حاجز الجلد
بشرتك ليست مجرد سطح، بل هي درع واقٍ. تحتوي الطبقة الخارجية، المعروفة بحاجز الجلد، على زيوت طبيعية، تُعرف أيضاً بالدهون، التي تحبس الرطوبة وتحمي من الملوثات والبكتيريا والمهيجات.

يؤدي الغسل المتكرر، وخاصة باستخدام المنظفات الرغوية أو القاسية، إلى إزالة هذه الزيوت الأساسية. وعندما يضعف حاجز البشرة، تصبح بشرتك عرضة لما يلي:

الجفاف والضيق

احمرار وتهيج

زيادة الحساسية للمنتجات وأشعة الشمس

لماذا يؤدي الإفراط في غسل الوجه إلى زيادة إفراز الزيوت وظهور حب الشباب؟


من المفارقات أن غسل الوجه بشكل متكرر قد يزيد من دهنية البشرة. فعندما تُزال الزيوت الطبيعية، يعوّض الجسم ذلك بإنتاج المزيد من الزهم. وهذا يؤدي إلى:

المسام المسدودة
زيادة خطر الإصابة بحب الشباب والبثور
يُؤدي هذا إلى حلقة مفرغة: تنظيف البشرة، ثم الشعور بالجفاف، ثم عودة الإفرازات الدهنية، ثم غسلها مرارًا وتكرارًا، مما يُفاقم المشكلة مع مرور الوقت. يقول الدكتور بهاتيا: "يتجاهل معظم الأشخاص العالم الصغير الذي يعيش على وجوهنا. تزدهر البكتيريا هناك،مع كثرة الغسل، يختل هذا النظام. فجأةً يظهر الاحمرار، وتظهر البثور، وتُسبب المنتجات شعورًا بالوخز لم يكن موجودًا من قبل".


التأثير على الميكروبيوم الجلدي
تحتوي بشرتك على نظام بيئي دقيق من البكتيريا النافعة يُعرف باسم الميكروبيوم. يساعد هذا النظام على الحماية من الميكروبات الضارة ويقلل الالتهاب. يؤدي الإفراط في غسل البشرة إلى الإخلال بهذا التوازن، مما يسمح للبكتيريا الضارة بالتكاثر.

ونتيجة لذلك، قد تلاحظ ظهور حب الشباب بشكل مفاجئ، وتهيج الجلد، وزيادة الحساسية لمنتجات العناية بالبشرة.

العرق ليس عدوك
من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن العرق مرادف للأوساخ. في الواقع، يتكون العرق في معظمه من الماء والأملاح. تنشأ المشاكل عندما يختلط العرق بالزيوت والاحتكاك والملوثات البيئية. لن يحل فرك الوجه باستمرار هذه المشكلة، بل قد يزيد من تهيج البشرة ويؤدي إلى حالات مثل الطفح الحراري أو ظهور البثور.

وأضاف: "يعتقد الأشخاص أنهم يحافظون على شعور بالنظافة. في الواقع، تزيد هذه الروتينات من التهيج وتخلق تحديات يومية".

علامات تدل على الإفراط في غسل الوجه


انتبه لهذه العلامات التحذيرية:

تشعر البشرة بالشد مباشرة بعد الغسل
يعود الزيت بسرعة بعد التنظيف
زيادة الاحمرار أو الشعور بالوخز
ظهور حب الشباب بشكل متكرر رغم البشرة "النظيفة".


كم مرة يجب غسل الوجه؟


بحسب الدكتور بهاتيا، هناك روتين صيفي بسيط يمكنك اتباعه:

نظفي جسمك مرتين يومياً - صباحاً ومساءً
أضيفي غسلة ثالثة فقط بعد التعرق الشديد أو التمارين الرياضية
استخدمي منظفًا لطيفًا ومتوازن الحموضة
تجنبي استخدام المقشرات القاسية والمنتجات الرغوية المفرطة
وقال: "في هذه الأثناء، اختر رش الماء البارد أو مسح العرق برفق بدلاً من الغسل المتكرر".


قد يُشعرك الإفراط في غسل وجهك في الصيف بالانتعاش، لكنه قد يُلحق الضرر بحاجز بشرتك دون أن تشعر، ويُحفز إفراز الزيوت الزائدة، ويؤدي إلى ظهور حب الشباب. سرّ البشرة الصحية ليس في التنظيف المستمر، بل في التوازن. أحيانًا، يكون التقليل من غسل الوجه هو ما تحتاجه بشرتك تمامًا لتبقى هادئة ونقية ومحمية من حرارة الصيف.

