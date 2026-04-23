بـ 117 ألف.. مايان السيد بفستان أنيق فى مهرجان هوليوود

شاركت الفنانة مايان السيد، جمهورخا عبر حسابها الرسمى على موقع الصور و الفيديوهات إنستجرام صورا لها في الولايات المتحدة الأمريكية لحضور مهرجان هوليوود للفيلم.



سعر فستان مايان السيد..

وتألقت مايان السيد ، بإطلالة ملفتة فى حفل ختام المهرجان مرتديا فستان طويل أسود اللون بفتحة أمامية طويلة من تصميم RASARIO، وبلغ سعره 117 ألف جنيه.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

وتعد الفنانة مايان السيد، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.

فيلم لنا فى الخيال حب..

الفيلم من إنتاج ريد ستار لباهو بخش وصفي الدين محمود، وإخراج وتأليف سارة رزيق، وبطولة أحمد السعدني، ومايان السيد، وعمر رزيق، وعدد من الوجوه الجديدة منهم سيف حميدة، فريدة رجب، عفاف مصطفى، بالإضافة إلي ظهور خاص لعدد من صناع السينما والنجوم.



