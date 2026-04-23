7 خطوات.. احمي الأماكن الحساسة من التهيّج والعدوى في الصيف

فى فصل الصيف تعانى اغلب النساء من تهيج الاماكن الحساسة لذا يجب تجنّب بقاء الجلد في المنطقة التناسلية رطبًا لفترات طويلة، فالرطوبة المستمرة بسبب الماء أو العرق أو البول تُضعف الجلد، مما يزيد من خطر التهيّج والتهاب الجلد والعدوى.

خطوات بسيطة لمنع التهيّج والعدوى:

-تغيير ملابس السباحة أو الملابس الرياضية المبللة في أسرع وقت ممكن.

-حمل ملابس داخلية إضافية لتبديلها عند البلل.

-تجنّب الملابس الداخلية المصنوعة من الأقمشة الصناعية مثل البوليستر والليكرا.

-ارتداء ملابس داخلية قطنية، وتجنّب اللون الأسود عند الشك بوجود حساسية من الأصباغ.

-في حال وجود سلس بولي أو برازي أو إسهال، يُفضّل استخدام مرهم حاجز لحماية الجلد، مع تغيير الفوط بانتظام، واستشارة الطبيب.

-استخدام مراهم واقية قبل ممارسة الرياضة، فالمراهم غالبًا لا تحتوي على مواد حافظة (على عكس الكريمات)، لذا فهي أقل تسبّبًا في التهيّج، كما أنها توفر حماية أفضل من الرطوبة.

-استخدام مرطّبات معتادة مثل الفازلين، ومعجون أكسيد الزنك.

المصدر ديلى ميديكال