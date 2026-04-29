بعد قرار الحكومة.. مواعيد إغلاق المحلات والمطاعم بالتوقيت الصيفي

بعد قرار اللجنة المركزية لإدارة الأزمات بمجلس الوزراء بإيقاف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في تمام الساعة 11مساءً، بدأت التساؤلات حول المواعيد الجديدة لإغلاق المحلات، وهل سيتم العودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقاً، أم أن هناك قرارات جديدة؟

الحكومة: إيقاف العمل بقرار غلق المحال 11 مساءً

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، وافقت خلال اجتماعها الأخير، على إيقاف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم فى تمام الساعة 11 مساءً، والعودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقاً.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض مستجدات تداعيات الأزمة الراهنة، وآخر تطورات موقف العمليات العسكرية «الأمريكية الإسرائيلية ـ الإيرانية».

وقال إن بقية قرارات الترشيد، ومنها نظام العمل عن بعد لبعض الموظفين، لا تزال قائمة، لافتا إلى أن إلغاء قرار غلق المحال في الحادية عشرة مساءً جاء استجابة لمطالب القطاع الخاص، لا سيما القطاع السياحي، لتفادي التأثيرات السلبية على النشاط الاقتصادي.



مواعيد غلق المحلات والمطاعم بالتوقيت الصيفي

حددت وزارة التنمية المحلية مواعيد غلق المحلات والمطاعم بالتوقيت الصيفي، خاصة بعد انتهاء الموعد الذي حدده رئيس الوزراء ٢٧ أبريل ٢٠٢٦، والتي جاءت كالآتي:

مواعيد فتح المحلات

- تفتح المحال والمولات التجارية أبوابها يوميًا من الساعة 7 صباحًا حتى 11 مساءً، مع مد ساعات العمل حتى 12 منتصف الليل يومي الخميس والجمعة.

- تبدأ المطاعم والكافيهات العمل من 5 صباحًا وحتى 1 بعد منتصف الليل، مع استمرار خدمات التوصيل للمنازل دون توقف على مدار 24 ساعة.

مواعيد غلق المحلات والمطاعم

- تعمل الورش داخل المناطق السكنية من 8 صباحًا حتى 7 مساءً، مع استثناء الأنشطة المرتبطة بالخدمات العاجلة أو الواقعة على الطرق الرئيسية ومحطات الوقود.

- استثنت الحكومة عددًا من الأنشطة الحيوية من الالتزام بمواعيد الغلق، مثل محال البقالة والسوبر ماركت، والمخابز، وأسواق الخضروات والفاكهة، والصيدليات.

فئات مستثناة من مواعيد الغلق

لضمان عدم تأثر الخدمات اليومية، تقرر استمرار عمل الأنشطة التالية دون قيود زمنية:

- القطاع الطبي: الصيدليات، المستشفيات، والمراكز الطبية.

- السلع الغذائية: المخابز، السوبر ماركت، محلات البقالة، وأسواق الخضراوات والفاكهة (جملة وتجزئة).

- الخدمات اللوجستية: استمرار خدمات الديليفري والتيك أواي بالمطاعم طوال اليوم.