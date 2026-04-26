الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
متحدث الوزراء: وقف العمل نهائيًا بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية 11 مساء

الحمصاني
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اللجنة المختصة عقدت اجتماعًا اليوم استمعت خلاله إلى مختلف التقييمات المتعلقة بقرارات ترشيد استهلاك الطاقة، في ضوء تطورات الأزمة الإقليمية الراهنة وتداعياتها على الاقتصاد المصري والإقليمي والعالمي، فضلًا عن انعكاساتها على تقديرات المؤسسات الدولية لمعدلات النمو.

وأوضح خلال مداخلة في برنامج "أحداث الساعة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أن اللجنة ناقشت إمكانية تمديد قرار تحديد مواعيد غلق المحال، إلا أنها توافقت في النهاية على وقف العمل به، والعودة إلى المواعيد الطبيعية التي كانت مطبقة سابقًا، مؤكدا أن القرار تم إلغاؤه بشكل كامل، في إطار مراجعة موضوعية لنتائج إجراءات الترشيد.

وأشار الحمصاني إلى أن باقي قرارات الترشيد لا تزال سارية، بما في ذلك نظام العمل عن بُعد لبعض الموظفين، موضحًا أن إلغاء قرار الغلق في الساعة 11 مساء جاء استجابةً لمطالب ممثلي القطاع الخاص، خاصة القطاع السياحي، لتجنب أي آثار سلبية على النشاط الاقتصادي.

وفيما يخص مواعيد عمل المحال والمطاعم، أوضح أن العودة ستكون كاملة إلى النظام السابق، بما يسمح لأصحاب الأنشطة بتحديد مواعيد التشغيل وفق ما كان معمولًا به قبل قرارات الترشيد.

