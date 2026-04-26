العقيد حاتم صابر: مصر حققت إنجازًا أمنيًا بالقضاء على الإرهاب بسيناء

أكد العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات، أن الدولة المصرية حققت إنجازًا أمنيًا غير مسبوق عالميًا بالقضاء التام على الإرهاب في سيناء، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة المصرية واجهت "حرب عصابات" شرسة، فشلت في مواجهتها جيوش كبرى في دول مثل أفغانستان وفيتنام.

وأوضح صابر، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن المعركة في سيناء كانت "غير نمطية"، لكن المقاتل المصري استطاع حسمها بفضل عقيدته القتالية والصلابة الإيمانية، لافتًا إلى أن قصص البطولات التي سطرها الشهداء ستظل محفورة في تاريخ العسكرية.

وشدد على أن الجيش المصري كان يقاتل "بشرف"، حيث كانت التعليمات واضحة بعدم استهداف العناصر الإرهابية إذا تواجد بينهم أطفال أو نساء، وهو ما يعكس الأخلاقيات العالية للمؤسسة العسكرية المصرية.