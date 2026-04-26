أحمد موسى: حادث حفل مراسلي البيت الأبيض يكشف خللًا أمنيًا ويطرح تساؤلات حول أداء الأجهزة الأمريكية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الحادث الذي وقع خلال حفل مراسلي البيت الأبيض يثير تساؤلات واسعة حول كفاءة المنظومة الأمنية في الولايات المتحدة.

دور أجهزة الأمن والاستخبارات

وتساءل موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد عن دور أجهزة الأمن والاستخبارات الأمريكية في تأمين مثل هذه الفعاليات الكبرى، قائلًا إن أي احتفالية بهذا الحجم داخل أحد الفنادق الكبرى في واشنطن تستلزم إجراءات دقيقة تشمل فحصًا شاملًا لجميع الحضور قبل الدخول.

وأشار إلى أن الواقعة تكشف وجود “خلل أمني” يستوجب المراجعة، خاصة في ظل طبيعة الحدث الذي يجمع شخصيات سياسية وإعلامية بارزة.

و لفت إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن منفذ الهجوم، حيث وصفه بأنه “مريض”، مؤكدًا في الوقت نفسه أن هذا التوصيف لم يتم إثباته بشكل رسمي حتى الآن.

تقييم شاملة لمنظومة التأمين

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن مثل هذه الحوادث تفرض إعادة تقييم شاملة لمنظومة التأمين في الفعاليات السياسية والإعلامية الكبرى داخل الولايات المتحدة، منعًا لتكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.