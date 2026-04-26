مسؤولون باكستانيون: لا خطط فورية لعودة ويتكوف وكوشنر إلى إسلام آباد

أكد مسؤولون باكستانيون أنه لا خطط فورية لعودة ويتكوف وكوشنر إلى إسلام آباد لإجراء محادثات، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد أن إلغاء زيارة مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريث كوشنر إلى باكستان للقاء مسؤولين إيرانيين لا يعكس نيته استئناف الحرب ضد إيران، مؤكدا في الوقت ذاته أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة.

وقال ترامب، في تصريحات لموقع "أكسيوس": "بإمكان إيران الاتصال بنا، لكننا لن نسافر لمجرد الجلوس هناك".

وأفاد موقع "أكسيوس" الأميركي، أمس السبت، بعدم وجود بوادر لأي تقدم في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.

وذكر الموقع، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي غادر إسلام آباد بعد لقاءات مع المسؤولين الباكستانيين.

وأضاف: "لم يكن من المفترض أن ينتظر عراقجي وصول الوفد الأميركي إلى باكستان".

وأشار موقع "أكسيوس"، إلى أن عراقجي ربما يعود إلى باكستان في بداية الأسبوع للقاء الأميركيين.

وبحث وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في وقت سابق من يوم السبت، مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام آباد، تطورات الأوضاع الإقليمية وملف وقف إطلاق النار في المنطقة.

وقالت الخارجية الإيرانية، إن "عراقجي شرح خلال اللقاء موقف طهران بشأن وقف إطلاق النار وانتهاء الحرب"، مشيراً إلى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان".