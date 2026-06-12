التحفظ على كميات من اللحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك ببني سويف

نظمت لجنة المرور على المجازر والشوادر وثلاجات حفظ اللحوم،حملة رقابية على استهدفت عددا من المنشآت والمطاعم والمحلات وأماكن تداول الأغذية واللحوم، وذلك في ضوء توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف،وتحت إشراف السكرتير العام المساعد اللواء أحمد جمال الدين.

أسفرت الحملة عن تحرير محاضر لمنشآت غذائية ومحلات أمن غذائي وثلاجات حفظ اللحوم بمدينة بني سويف،وتم التحفظ على كميات من اللحوم والدواجن ومصنعات اللحوم ( لحم مفروم ، دجاج استربس، سجق، برجر، سوسيس) بجانب كمية من زجاجات العصير غير صالحة للاستهلاك الآدمي، واتخاذ الإجراء اللازم حيال بعض المطاعم لعدم استيفاء للاشتراطات البيئية والصحية.

شارك في الحملة مسؤولو الجهات والأجهزة المعنية من: البيئة، التموين، هيئة سلامة الغذاء، الطب البيطري وأعضاء لجنة المتابعة والتفتيش المالي والإداري بالمحافظة والوحدة المحلية.