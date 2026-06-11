الداخلية تكشف حقيقة فيديو يتهم مواطنا ونجله بالاعتداء والتهديد في بني سويف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام أخر ونجله بالتعدى عليه بالضرب والإدعاء بقيام الأخير بتهديده وإستغلال طبيعة عمله فى إحدى الهيئات القضائية وتلفيق قضية له.

بالفحص أمكن تحديد الشاكى (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة بنى سويف) وبسؤاله قرر بحدوث مشادة كلامية بتاريخ 18 مايو المنقضى بينه وبين (أحد الأشخاص "بالمعاش"، مقيم بدائرة المركز) لخلافات بينهما بسبب قيامه بأعمال تطهير إحدى بيارات الصرف الصحى مما أدى لإنبعاث روائح كريهة منها قام على إثرها المشكو فى حقه بالتعدى عليه بالسب وتدخل الأهالى للصلح بينهما وأيد الطرف الثانى ذلك.

وبمواجهة الشاكى بإدعائه الوارد بمقطع الفيديو أقر بقيامه بنشر المقطع قبل تصالحهم ، ونفى تعدى المشكو فى حقه عليه بالضرب أو تهديد نجله له.​

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشاكى لادعائه الكاذب.





