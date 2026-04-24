الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بعد بدء تطبيق التوقيت الصيفي.. مواعيد عمل مترو الأنفاق والقطارات

مواعيد العمل الجديدة لـ مترو الأنفاق
مواعيد العمل الجديدة لـ مترو الأنفاق
خالد يوسف

بدأت مصر رسميًا تطبيق التوقيت الصيفي 2026، اعتبارًا من منتصف ليل الجمعة 24 أبريل، حيث تم تقديم الساعة 60 دقيقة لتصبح الواحدة صباحًا بدلًا من الثانية عشرة، ما دفع العديد من المواطنين للبحث عن مواعيد المترو والقطار الكهربائي LRT والقطارات بعد تغيير الساعة.

تفاصيل جداول التشغيل

أكدت الهيئة القومية للأنفاق والهيئة القومية لسكك حديد مصر، استمرار العمل بجداول التشغيل المعتادة دون أي تغيير في مواعيد المترو والقطار الكهربائي LRT أو القطارات، مع ضرورة مراعاة فارق التوقيت الجديد عند التنقل.

تبدأ مواعيد مترو الأنفاق الصيفية في القاهرة لعام 2026، مع تطبيق التوقيت الصيفي، والذي تم تطبيقه في منتصف ليل الجمعة 24 من الشهر الجاري، حيث يبدأ التشغيل من يوم السبت 25 أبريل في تمام الساعة 5:15 صباحًا، وينتهي في حدود الساعة 12:00 منتصف الليل وحتى 1:00 صباحًا لأواخر القطارات، مع إجمالي رحلات يزيد على 1375 رحلة يوميًا بالخطوط الثلاثة.

مواعيد الخطوط (صيف 2026)

الخط الأول (حلوان - المرج الجديدة)

ـ ينطلق أول قطار الساعة 5:15 صباحًا، وآخر قطار من حلوان الساعة 11:40 مساءً ومن المرج الجديدة الساعة 11:40 مساءً.

الخط الثاني (شبرا الخيمة - المنيب)

ـ ينطلق أول قطار الساعة 5:15 صباحًا، وآخر قطار من شبرا الخيمة الساعة 11:55 مساءً ومن المنيب الساعة 12:05 صباحًا.

الخط الثالث (عدلي منصور - الكيت كات/روض الفرج)

ـ ينطلق أول قطار الساعة 5:15 صباحًا، مع تبادل آخر القطارات بين الخطين الثاني والثالث عند محطة العتبة، وبين الأول والثالث عند محطة جمال عبد الناصر.

تبادل القطارات

يتم مقابلة آخر القطارات للربط بين الخطين الأول والثاني بمحطة السادات الساعة 12:25 صباحًا.

استمرار الربط بين الخطوط

وشددت الهيئة على استمرار العمل بنظام الربط بين الخطوط في المحطات التبادلية، حيث جاءت مواعيد آخر التقاطعات كالتالي:

ـ محطة السادات: 12:25 صباحًا

ـ العتبة وجمال عبد الناصر: 12:00 صباحًا

ـ جامعة القاهرة: 11:45 مساءً

مواعيد القطار الكهربائي الخفيف LRT

كما أكدت الهيئة استمرار مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف دون تغيير، وجاءت كالتالي:

بداية التشغيل

ـ من عدلي منصور: 6:00 صباحًا

ـ من محطة الفنون والثقافة: 6:04 صباحًا

نهاية التشغيل

ـ آخر قطار من عدلي منصور: 10:15 مساءً

ـ آخر قطار إلى بدر: 10:45 مساءً

ـ آخر قطار من العبور الجديدة: 10:09 مساءً

ـ وتغلق المحطات الساعة 11:00 مساءً مع زمن تقاطر يتراوح بين 8 و15 دقيقة.

السكة الحديد تعمل دون تعديل في الجداول

من جهتها، سبق أن أعلنت هيئة سكك حديد مصر، عن استمرار تشغيل القطارات وفق الجداول الزمنية المعتمدة مسبقًا دون تغيير، مع مراعاة أن القطارات الموجودة في المسير وقت تطبيق التوقيت الصيفي سيتم احتسابها وفق الفارق الزمني الجديد.

وأشارت إلى أن بعض الرحلات ستتأثر فقط من حيث توقيت الوصول النهائي، وليس مواعيد التشغيل، وذلك في إطار ضمان انتظام حركة النقل الجماعي في مصر، وتفادي أي ارتباك خلال الساعات الأولى من تطبيق التوقيت الصيفي.

بالصور

مرض الكبد الدهني
مرض الكبد الدهني
طرق للعناية بفروة الشعر
طرق للعناية بفروة الشعر
طريقة عمل روستو الدجاج بالزبدة
طريقة عمل روستو الدجاج بالزبدة
زغللة العين بعد عملية المياه البيضاء
زغللة العين بعد عملية المياه البيضاء
