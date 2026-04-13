إصابة سيدتين .. القبض على أطراف مشاجرة في محطة مترو

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص داخل إحدى محطات مترو الأنفاق بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 10 أبريل الجارى حدثت مشاجرة بإحدى محطات مترو الأنفاق الكائنة بدائرة قسم شرطة الزيتون بين طرف أول : (أحد الأشخاص ، وشقيقتيه "إحداهن مصابة بكدمة")، وطرف ثان:(سيدة "مصابة بجروح وسحجات متفرقة" ، وأحد الأشخاص) جميعهم مقيمين بالقاهرة، وذلك لحدوث مشادة كلامية بينهم بسبب التزاحم داخل إحدى عربات المترو تطورت لمشاجرة قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب مما أدى لحدوث الإصابات المنوه عنها.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه .. وتولت النيابة العامة التحقيق.